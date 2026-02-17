Pe fondul creșterii costului vieții, consumatorii sunt tot mai atenți la diferențele de preț, iar promoțiile la produsele esențiale influențează direct comportamentul de cumpărare. Lidl anunță discounturi între 15% și 30%, aplicate atât produselor marcă proprie, cât și unor articole din categoriile carne, lactate, conserve și legume-fructe.

„Economisești fără compromisuri la calitate: la Lidl găsești alimentele la prețul care merită”, se arată în comunicatul companiei.

Reducerile vizează în principal alimentele indispensabile din coșul de bază:

Mălai și făină – ingrediente esențiale pentru gospodărie

Carne proaspătă – unul dintre cele mai sensibile capitole de cheltuieli

Mezeluri și preparate tradiționale

Lactate – produse cu frecvență ridicată de cumpărare

Exemplele prezentate în comunicat indică scăderi de preț relevante:

-mălai și făină cu reduceri de până la 20%

-carne de porc cu discounturi de până la 30%

-produse lactate cu reduceri de peste 20% pentru utilizatorii Lidl Plus

Potrivit specialiștilor în retail, aceste două categorii cântăresc cel mai mult în valoarea coșului de cumpărături. Chiar și reducerile moderate pot genera economii vizibile la finalul lunii.

Lidl anunță oferte la:

-lapte UHT

-cașcaval și brânzeturi

-pulpă și cotlet de porc

-produse tradiționale precum jumările

Campania include și produse din segmentul alimentelor cu termen de valabilitate mai lung:

-conserve de pește

-legume congelate

-ingrediente pentru ciorbe și preparate rapide

În paralel, fructele și legumele proaspete beneficiază de reduceri atractive, în special prin aplicația Lidl Plus.

Retailerul mizează tot mai mult pe beneficiile aplicației Lidl Plus, care permite accesul la discounturi suplimentare.

„Prin combinarea ofertelor de la raft cu reducerile din aplicație, clienții pot obține economii suplimentare la fiecare sesiune de cumpărături”, precizează compania.

Această strategie reflectă tendința generală din retail, unde fidelizarea digitală și personalizarea ofertelor devin elemente-cheie.

Într-un climat economic volatil, caracterizat de inflație ridicată și incertitudine privind evoluția prețurilor la energie și servicii, consumatorii își adaptează strategiile de cumpărare:

– orientare către promoții

– accent pe mărcile proprii

– utilizarea aplicațiilor de reduceri

-planificarea atentă a coșului

Compania subliniază că reducerile aplicate produselor esențiale au rolul de a susține echilibrul bugetar al clienților.

„Atunci când produsele de bază vin cu reduceri consistente, coșul săptămânal devine mai ușor de gestionat”, se arată în comunicat.

Analiștii economici remarcă faptul că, în perioade cu presiune inflaționistă, campaniile promoționale și strategiile de discount devin un veritabil mecanism de protecție a puterii de cumpărare.

Pentru consumatori, diferența dintre un coș standard și unul optimizat prin reduceri poate însemna economii de zeci sau chiar sute de lei lunar.