Consultantul economic Adrian Negrescu atrage atenția că deprecierea monedei naționale nu doar că persistă, dar riscă să se amplifice în perioada următoare.

„Deprecierea istorică a monedei naţionale tinde să se accentueze şi cred ca a venit momentul ca BNR să intervină. Dincolo de intervenţia pe piaţa valutară, cred ca soluţia de avarie va fi să crească dobânzile pentru a tempera acest bulgăre de depreciere care se conturează la orizont.

O şedinţă de urgenţă a BNR ar putea duce la o creştere a dobânzilor în tentativa de a oferi argumente investitorilor străini să îşi menţină plasamentele în România. Din păcate, o astfel de decizie va duce, inerent, la creşterea costurilor de finanţare pentru economie, pentru oamenii simpli. Va duce, în fapt, la recesiune”, a explicat Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, banca centrală se află într-o situație complicată, fiind nevoită să aleagă între două riscuri majore: inflația galopantă sau încetinirea severă a economiei.

„Ce va alege BNR – hiperinflaţia declanşată de deprecierea cursului sau recesiunea în care deja ne aflăm de câteva luni bune? Un lucru este sigur – Un rău nu vine niciodată singur”, a adăugat consultantul economic.

Tensiunile politice și-au pus amprenta direct asupra piețelor financiare. În ziua în care Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, cursul euro a urcat la un nou maxim istoric.

Moneda europeană a fost calculată de BNR la 5,2180 lei, în creștere față de 5,1998 lei în ziua precedentă. Pe piața interbancară, euro a depășit chiar pragul de 5,22 lei.

Și dolarul american a crescut, fiind cotat la 4,4644 lei, în timp ce francul elvețian a ajuns la 5,6974 lei. În doar două săptămâni, euro s-a apreciat cu aproximativ 2%, după o perioadă de relativă stabilitate la începutul anului.

Recordul anterior fusese stabilit în mai 2025, într-un context politic tensionat, după demisia fostului premier Marcel Ciolacu.

În timp ce cursul valutar crește, indicii ROBOR au rămas relativ stabili. ROBOR la 3 luni s-a menținut la 5,86%, iar cel la 6 luni la 5,94%.

În paralel, Banca Națională a României a anunțat o scădere a rezervelor valutare, care au ajuns la 64,83 miliarde de euro la finalul lunii aprilie, cu 2,2 miliarde de euro mai puțin față de martie. Evoluția reflectă diferența dintre intrările de capital și ieșirile semnificative din piață.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, leagă direct deprecierea leului de climatul politic și de încrederea investitorilor.

Oficialul subliniază că piețele reacționează în funcție de stabilitatea fiscală și de capacitatea României de a atrage fonduri europene, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„În momentul în care există predictibilitate, presiunile asupra cursului și nivelul dobânzilor se temperează”, a precizat acesta.

Pe de altă parte, Daniel Dăianu consideră exagerate prognozele care indică o depreciere drastică a leului.

El subliniază că rolul BNR este esențial în menținerea echilibrului și că intervențiile instituției sunt normale în perioade de volatilitate.

„Am văzut și declarații că ar trebui leul să plutească complet liber. Acelea sunt opinii fundamentaliste. Persoanele respective, dintre care unele sunt economiști, ar trebui să înțeleagă că una este să faci o corecție controlată în condiții de relativă liniște, admițând că ai o supraaprecie a monedei naționale, și cu totul altceva este să lași cursul liber într-o perioadă răvășită de mari turbulențe. Cursul de schimb nu trebuie să fie scăpat de sub control. Banca Națională acționează cu mare grijă și nu este un secret, a declarat și guvernatorul, că în mai, anul trecut, s-a intervenit. Orice bancă centrală din lume, în momente dificile, are în vedere dinamica cursului de schimb și nu poate fi impasibilă”, a explicat Daniel Dăianu.

În ceea ce privește scenariile de 6 lei pentru un euro, acesta le respinge ferm: