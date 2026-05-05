În ultimele două săptămâni, cursul euro a urcat cu aproximativ 2%, pe fondul tensiunilor politice, după o perioadă de stagnare la nivelul de 5,09 lei/euro de la începutul anului.

Pe piața interbancară, în jurul orei 13:00, euro se tranzacționa la circa 5,219 lei, depășind ulterior pragul de 5,22 lei/euro.

Recordul anterior fusese înregistrat pe 8 mai 2025, când Banca Națională a României a afișat un curs de 5,12 lei/euro, după demisia premierului de la acea vreme, Marcel Ciolacu, la o zi după turul întâi al alegerilor prezidențiale.

Tot marți, BNR a publicat un curs de 4,464 lei pentru dolarul american, în creștere față de nivelul de 4,43 lei înregistrat luni.

Indicele ROBOR la 3 luni a rămas la 5,86%, iar cel la 6 luni la 5,94%, fără modificări față de ședința anterioară.

Banca Națională a României a anunțat că rezervele valutare s-au situat la finalul lunii aprilie la 64,83 miliarde euro, în scădere cu 2,2 miliarde euro față de luna martie, pe fondul unor intrări de 1,8 miliarde euro și ieșiri de aproape 4 miliarde euro.

Alexandru Nazare a declarat că deprecierea leului și atingerea unui nou maxim al cursului euro sunt efecte directe ale instabilității politice și ale modului în care investitorii percep riscurile din economia României.

Potrivit oficialului, piețele financiare reacționează în principal la credibilitatea politicilor fiscal-bugetare și la capacitatea țării de a atrage fonduri europene, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În acest context, ministrul a subliniat că stabilizarea cursului valutar depinde în mod direct de clarificarea situației politice.

„În momentul în care există predictibilitate, presiunile asupra cursului și nivelul dobânzilor se temperează”, a precizat el.

Daniel Dăianu contestă prognozele extreme privind o depreciere rapidă a leului, apreciind că acestea nu au un fundament solid în actualul context economic.

El evidențiază rolul activ al Banca Națională a României în menținerea stabilității cursului valutar și subliniază importanța unei gestionări prudente a politicilor monetare.

„Am văzut și declarații că ar trebui leul să plutească complet liber. Acelea sunt opinii fundamentaliste. Persoanele respective, dintre care unele sunt economiști, ar trebui să înțeleagă că una este să faci o corecție controlată în condiții de relativă liniște, admițând că ai o supraaprecie a monedei naționale, și cu totul altceva este să lași cursul liber într-o perioadă răvășită de mari turbulențe. Cursul de schimb nu trebuie să fie scăpat de sub control. Banca Națională acționează cu mare grijă și nu este un secret, a declarat și guvernatorul, că în mai, anul trecut, s-a intervenit. Orice bancă centrală din lume, în momente dificile, are în vedere dinamica cursului de schimb și nu poate fi impasibilă”, a explicat Daniel Dăianu.

În ceea ce privește scenariile care indică un curs de 6 lei pentru un euro, Daniel Dăianu le respinge categoric, argumentând că mecanismele instituționale sunt funcționale și capabile să mențină stabilitatea.