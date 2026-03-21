Premierul Ilie Bolojan a fost luat la bani mărunți în podcastul realizat de Dan Andronic, pentru evz.ro, la care invitat a fost Silviu Mănăstire. Fostul primar al Oradei nu este chiar atât de imaculat, așa cum a fost perceput de opinia publică, înaintea de-a ajunge în Capitală, pentru a devenit președinte interimar, apoi șef al Executivului.

Silviu Mănăstire a povestit o mișcare importantă pe care fostul primar din Oradea a făcut-o în urmă cu mai mulți ani, la sfatul lui Stefan Kopanyi, un mare dezvoltator imobiliar din oraș.

„Toată politica de dezvoltare urbană a orașului Oradea a fost făcut după chipul și asemenea miliardarului imobiliar, Ștefan Kopanyi. Care l-a învățat pe Borojan următoarea chestie. El nu putea să atragă bani, pentru că orașul avea sub 200.000 de locuitori”, a dezvăluit Mănăstire, care a continuat:

„Și a spus Kopanyi, bă, Ilie, se numește urbanizare forțată, agresivă. Dă autorizații la blocuri cu foarte multe etaje, ca să ajungi la peste. 200.000 de locuitori pentru că te califici la credite mai ieftine de la bănci și te califici și la fonduri europene și la bani de la centru. Beneficiarul a fost Kopanyi, care a făcut vreo 10 cartiere noi în oraș. Politica asta agresivă a distrus inclusiv un cartier”.

Bolojan a fost prezentat mulți ani, de câteva instituții media, cu o imagine imaculată de politician. În perioada în care era primar al Oradei. Periodic apăreau materiale care prezentau activitatea prodigioasă a edilului. Silviu Mănăstire a explicat de unde și cum bătea vântul în această privință.

„Există o asociație, am făcut subiectul ăsta de mai multe ori la România TV, l-am făcut chiar și când Ilie Bolojan era președinte interimar al României. Există o asociație, un ONG deținut de Consiliul Județean și de Primăria Oradea, care cheltuiește anual 7-8 milioane de euro. Se numește APTOR și se ocupă cu promovarea orașului Oradea și a frumuseților județului Bihor. Acești bani s-au dus în mare parte poate către trusturile centrale de presă și către televiziuni generaliste ale României”, a spus invitatul podcastului, care a mai explicat ce sfat deștept a urmat primarul la acea vreme.

„Bolojan, acum șapte, opt ani, eu știu cine l-a învățat, niște băieți din consultanță. Ei i-au spus ca să nu faci licitații la primărie, era primar atunci. Să nu dai banii, că o să-ți sară în cap ăia din presă, cărora nu le dai.

O să-ți sară în cap. Fă o asociație, un ONG, care nu este obligat să facă licitație. Și plătești ce influencer vrei, plătești promovare unde vrei, cheltuiești pe rețelele sociale, cheltuiești la Știrile PRO TV, de exemplu, sau în altă parte și nu te întreabă nimeni de sănătate.”