Ponta subliniază că autoritățile române trebuie să recunoască provocările interne și să își reafirme angajamentul față de democrație și parteneriatul strategic cu SUA. Fostul premier susține că administrația Trump percepe situația politică din România ca fiind neobișnuită și lipsită de caracter democratic.

”E un mesaj foarte clar si cred ca in acest moment Romania trebuie sa se decida. Putem sa ne suparam si sa raspundem tafnos ca nu e asa sau putem sa zicem ca da, anul trecut s-a intamplat ceva foarte rau in Romania, dupa 35 de ani am anulat alegerile, ca oamenii sunt foarte suparati, ca Romania se obliga sa faca alegeri corecte si ca pentru noi parteneriatul cu SUA e cel mai important, pentru ca asa avem si securitate si asa putem sa aducem si investitii, sa ne dezvoltam.”, a declarat fostul premier, la România TV .

Fostul premier subliniază că România nu mai este un „elev model” trecut cu vederea pe scena internațională, însă avertizează că imaginea sa actuală este una nefavorabilă. Potrivit lui, noua administrație de la Washington privește România cu suspiciune, în special din cauza anulării alegerilor din noiembrie 2024.

Victor Ponta a remarcat că România nu mai este ignorată pe scena internațională, așa cum s-a întâmplat în perioada președinției lui Klaus Iohannis, când țara era percepută ca un aliat docil, mereu de acord cu partenerii săi și fără să provoace controverse.

În prezent, însă, atenția asupra României a crescut, dar nu într-un mod favorabil. Potrivit lui Ponta, noua administrație de la Washington, inclusiv figuri influente din cercul apropiat al lui Donald Trump, privește România cu suspiciune. El susține că există impresia că o rețea influențată de George Soros a dominat politica românească în ultimii ani și că aceasta încearcă să-și mențină controlul prin acțiuni nedemocratice.

Fostul premier avertizează că, în actuala configurație politică, România riscă să fie doar un spectator în negocierile de pace, iar deciziile luate ar putea să nu îi fie favorabile. Pentru a-și proteja interesele strategice, Ponta consideră că România are nevoie de un președinte capabil să adopte un discurs clar și ferm în relația cu administrația Trump.

Acesta ar trebui să susțină consolidarea bazei militare de la Kogălniceanu și să reafirme angajamentul țării față de parteneriatul cu SUA, astfel încât România să beneficieze de o securitate garantată, similară cu cea a Poloniei. În opinia sa, doar printr-o astfel de abordare România poate atrage investiții și își poate redresa economia, mai ales în contextul în care stabilitatea militară în restul Europei devine tot mai incertă.

”Nu mai suntem in situatia de a nu fi bagati in seama. Nu am fost bagati in seama pe vremea domnului Iohannis, pentru ca Romania era mereu copilul cuminte, totdeauna de acord, totdeauna primul la tabla, nu suparam, nu deranjam pe nimeni.

Acum suntem bagati in seama, pentru ca, iata, noua administratie de la Washington, indiferent ca vorbeste JD Vance sau altcineva din cercul 1 al lui Trump, impresia care s-a lasat despre Romania este ca e ceva ciudat, ca e o retea Soros care a controlat ultimii ani si ca aceasta retea vrea sa ramana neschimbat facand lucruri nedemocratice.

Cu formula actuala, o sa aflam de la televizor ce s-a decis la negocierile de pace si cu siguranta nu o sa fie bine pentru Romania. Ori ca se reorganizeaza turul al doilea al alegerilor, ori ca ajungem sa facem iar alegerile, avem nevoie de un presedinte care sa mearga si sa zica foarte clar, in stilul bussines al domnului Trump, pentru Romania, nu doar ca nu opriti baza de la Kogalniceanu, dar faceti-o in continuare cea mai mare baza americana, suntem de alaturi de voi, pentru ca sunteti singurii cu care putem avea securitate absoluta, cand se discuta cu Rusia sa zica America ”you can’t touch this, nu va atingeti de Romania si Polonia”. Si pe baza acestei securitati militare, care iata ca in restul Europei n-o sa prea mai fie, poti sa aduci aici bani, sa iti refaci situatia economica foarte rea.”, a mai spus Victor Ponta, în emisiunea ”Cutia Neagră”, moderată de Silviu Mănăstire.