Rezultatul final reprezintă o răsturnare spectaculoasă față de exit poll-urile de la finalul votului, care îl indicau pe Trzaskowski ca învingător, iar reacția lui Victor Ponta nu a întârziat să apară. Alegerile au înregistrat o participare record și marchează o nouă etapă de confruntare politică în Polonia, cu implicații majore asupra guvernului condus de Donald Tusk, care va avea acum de gestionat o coabitare tensionată cu un președinte ostil, capabil să blocheze inițiative legislative cheie.

Victoria lui Nawrocki a fost contestată moral de unele medii politice și civice din cauza unor acuzații privind trecutul său. Chiar și așa, susținătorii candidatului conservator s-au prezentat la vot într-un număr impresionant.

Aceste diferențe au reflectat din nou diviziunea profundă a societății poloneze între zonele urbane liberale și zonele rurale și orașele mici, dominate de valori tradiționale și naționaliste.

Victor Ponta, fost premier al României, a reacționat la rezultatul alegerilor din Polonia, subliniind că o astfel de victorie a unui candidat naționalist este posibilă în Polonia sau în SUA, dar nu și în România, unde susține că discursul naționalist ar fi mai puțin valorificat electoral.

Ponta a comentat și dinamica geopolitică regională, observând că președintele nou ales al Poloniei beneficiază de susținerea lui Donald Trump și are deja relații consolidate cu alți lideri conservatori din Europa, precum Giorgia Meloni în Italia și Viktor Orban în Ungaria. Această rețea de relații favorabile Washingtonului ar putea consolida poziția Poloniei ca principal partener al SUA în Europa de Est.

„Președintele nou ales al Poloniei a fost în biroul de la Casa Albă susținut de Donald Trump. Acum, America are în estul Europei categoric un partener favorit, îl are și în sudul Europei pe Giorgia Meloni, premierul Italiei și are și un prieten, pe Viktor Orban, la Budapesta”, a mai spus Ponta.