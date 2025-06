Acţiunile companiilor poloneze au deschis şedinţa de luni, 2 iunie 2025, în scădere, după ce candidatul naţionalist Karol Nawrocki a câştigat alegerile prezidenţiale din Polonia. În jurul orei 07.12 GMT, indicele blue-chip al Bursei de la Varşovia, WIG20, era în scădere cu 2,14%.

Analiştii financiari sunt de părere că victoria lui Karol Nawrocki va produce incertitudine pe piaţă, în condiţiile în care noul preşedinte al Poloniei este aşteptat să continue politicile predecesorului său. Chiar dacă Parlamentul are cea mai mare putere în Polonia, preşedintele poate să îşi exprime dreptul de veto la iniţiativele legislative.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat pe Karol Nawrocki pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale din Polonia și și-a exprimat speranța că Uniunea Europeană (UE) va avea „o cooperare foarte bună” cu Polonia.

Congratulations to @NawrockiKn.

I’m confident that the EU will continue its very good cooperation with Poland.

We are all stronger together in our community of peace, democracy, and values.

So let us work to ensure the security and prosperity of our common home.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2025