Primăria Oradea a anunțat că Direcția Economică a finalizat recalcularea debitelor aferente scutirilor de impozit pentru persoanele cu handicap.

Potrivit legislației fiscale, persoanele încadrate în grad de handicap grav beneficiază de o reducere de 50% la impozit. Pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat se acordă o reducere de 25%.

Verificările au fost realizate prin compararea bazei de date a Primăriei Oradea cu cea a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

Potrivit evidențelor municipalității, în luna februarie în Oradea erau înregistrate 2.382 de persoane cu handicap.

În urma acestor verificări, funcționarii au reușit să identifice majoritatea persoanelor care au dreptul la reducerile fiscale.

În unele cazuri au fost constatate neconcordanțe între evidențele instituțiilor.

Primăria Oradea a transmis că 738 de proprietari de clădiri nu au putut fi asociați cu înregistrările existente în baza de date a DGASPC Bihor.

În aceste situații, în lipsa documentelor justificative privind încadrarea în grad de handicap grav, autoritățile au aplicat un coeficient de reducere de 25%, corespunzător gradului accentuat de handicap.

„În urma verificărilor, 738 de proprietari de clădiri nu au putut fi asociaţi cu înregistrările din baza de date DGASPC Bihor. Pentru aceştia, conform reglementărilor fiscale aplicabile în absenţa documentelor justificative privind handicapul grav (n.r. care ar trebui să beneficieze de reducere de 50%), s-a aplicat un coeficient de reducere de 25%, corespunzător gradului accentuat de handicap”, se menţionează în comunicatul Primăriei Oradea.

Municipalitatea le-a cerut acestor persoane să transmită documente care să ateste gradul de handicap. Actele pot fi trimise prin e-mail sau depuse direct la sediul Primăriei Oradea.

Pentru a permite verificarea situației, Primăria Oradea a publicat lista celor 738 de persoane ale căror date nu au putut fi confirmate.

Lista este însă anonimizată pentru a respecta prevederile privind protecția datelor personale.

Beneficiarii se pot identifica folosind primele cinci cifre din CNP și primele trei litere din nume, prenume și adresă.

Prin această metodă, persoanele vizate pot verifica dacă figurează în evidențele municipalității și pot transmite documentele necesare pentru clarificarea situației.