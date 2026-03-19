„Ce face în prezent Daniel Dăianu, domnul academician? Suntem colegi în Secţia Economică de Ştiinţe Sociale şi Juridice a Academiei Române. Păi el se ocupă acum tot de o formulă, hai să o numesc nu neapărat a decomprimării, dar a dezechilibrelor, anume deficitul acesta fiscal major care se transpune şi în deficitul extern. Spunem noi twin deficits, deficitele gemene. Şi e zi de zi, cu riscurile de rigoare, nu, că ajungi în opinia publică „iar vorbeşte domnul X-ulescu”, spun despre mine, nu despre el, să tot spună „atenţie la deficitul ăsta, nu se poate să nu-l corectăm. Dacă nu-l corectăm, pierdem tot ce am câştigat în ultimele luni de zile, credibilitate, accesibilitate pe pieţele externe, rating de ţară şi aşa mai departe. Deci închei spunând că, într-un fel, acum la maturitatea noastră, ne continuăm destinul. Eu cu cursul de schimb, el cu deficitele externe şi fiscale”, a declarat Isărescu la dezbaterea asupra lucrării „Crizele şi tentaţia autoritaristă”, autor academician Daniel Dăianu.

„Suntem economişti, spunem noi, de mai mult de 50 de ani. Eu am terminat în 1971, el în 1975, dacă nu mă înşel. Am lucrat 20 de ani în cercetare, eu aproape 20, el vreo 15 ani. Am avut acelaşi mentor, pe Costin Murgescu. El a creat mai mulţi economişti din această ţară. A fost şi directorul institutului în care am lucrat. Iar Daniel l-a avut conducător de doctorat pe o temă şi subliniez acest lucru pe care el o dezbate şi în prezent: problema echilibrului extern. Tema lui se numea echilibrul balanţei de plăţi şi legătura dintre echilibrul extern şi situaţia sau echilibrul intern. Aici sunt şi lucruri, cum spune el de multe ori, de bun-simţ. E clar că dacă strângi prea tare cureaua pe plan intern, ca să faci surplus extern, cum s-a făcut în anii 80, lucrurile vor rezista până la un anumit punct, după care explodează”, a încheiat Isărescu.

Valentin Lazea, economistul-șef al BNR, a avertizat, la rândul său, că populismul are efecte periculoase, atât în țară, cât și în contextul internațional actual.

El a explicat că, mai ales în perioade de criză, oamenii nu vor să piardă nimic, iar acest lucru duce la creșterea populismului, chiar dacă situația economică este dificilă la nivel global. Lazea a atras atenția că România se află în procedură de deficit excesiv și că nu a făcut nici măcar jumătate din ajustările bugetare necesare.

În opinia sa, în loc să continue corecțiile, există tendința de a face pași înapoi. El a spus că datoria externă a României crește rapid, menționând că doar în luna ianuarie aceasta a crescut cu aproximativ două miliarde de euro.