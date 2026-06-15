Aurul a pierdut aproape un sfert din valoare în timpul crizei din Orientul Mijlociu. Barclays vede însă o revenire puternică

Aurul, considerat în mod tradițional unul dintre cele mai sigure refugii pentru investitori în perioade de tensiuni geopolitice, a avut o evoluție surprinzătoare în ultimele luni. Deși conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat, metalul prețios a pierdut aproape un sfert din valoare față de maximul atins la începutul anului.

Analiștii Barclays consideră însă că această scădere este temporară și estimează că prețul aurului ar putea reveni pe creștere în următorii ani, pe fondul inflației, al incertitudinilor economice și al cererii din partea băncilor centrale.

Într-un raport publicat luni, echipa Barclays a analizat motivele pentru care aurul a avut o performanță slabă în timpul recentelor tensiuni geopolitice. Potrivit analiștilor, mai mulți factori au contribuit la declinul prețului, transmite Market Watch.

Printre aceștia se numără aprecierea dolarului american, orientarea investitorilor către piețele de acțiuni și existența unor poziții speculative foarte aglomerate pe piața aurului.

Barclays consideră că acești factori au avut un caracter temporar și au amplificat viteza și amploarea scăderii.

Analiștii susțin că fundamentele care au susținut aurul în ultimii ani nu s-au schimbat și continuă să existe.

Potrivit raportului, cei mai importanți factori care influențează evoluția aurului sunt inflația și achizițiile realizate de băncile centrale.

Barclays arată că fiecare creștere cu un punct procentual a inflației poate genera, în medie, o apreciere de aproximativ 5% a prețului aurului.

În acest context, șocul energetic provocat de evoluțiile din Orientul Mijlociu și presiunile asupra prețurilor la energie ar putea susține o nouă perioadă de creștere pentru metalul prețios.

Analiștii subliniază că influența inflației și a cumpărărilor efectuate de băncile centrale se manifestă gradual și nu produce efecte imediate asupra cotațiilor.

Din acest motiv, aceste elemente nu au reușit să compenseze rapid presiunea exercitată de alți factori de piață după izbucnirea crizei iraniene.

Raportul Barclays arată că aurul a pierdut aproximativ 26% din valoare între maximul atins în luna ianuarie și minimul din iunie.

Analiștii explică această evoluție prin normalizarea ratelor reale ale dobânzilor, reducerea așteptărilor privind eventuale tăieri de dobândă din partea Rezervei Federale a SUA în 2026 și atractivitatea crescută a piețelor bursiere.

Potrivit estimărilor Barclays, aprecierea indicelui dolarului și creșterea cu aproximativ 10% a indicelui bursier S&P 500 au justificat o scădere de aproximativ 10% a prețului aurului.

Restul declinului a fost provocat de închiderea pozițiilor speculative și de reducerea expunerilor cu efect de levier.

Analiștii menționează și vânzările realizate de băncile centrale din Rusia și Turcia, care au contribuit suplimentar la slăbirea pieței aurului, în contextul măsurilor adoptate pentru susținerea rublei și lirei turcești.

În ciuda corecției recente, Barclays și-a menținut prognozele optimiste pentru următorii ani.

Banca estimează un preț mediu al aurului de 4.791 de dolari pe uncie în 2026 și de 4.900 de dolari pe uncie în 2027.

Analiștii avertizează că pe termen scurt pot exista fluctuații suplimentare și chiar noi scăderi temporare, însă tendința de fond rămâne pozitivă.

Ei se așteaptă la reluarea tendinței de depreciere a dolarului american, la revenirea cumpărărilor constante din partea băncilor centrale și la menținerea presiunilor inflaționiste generate de costurile ridicate ale energiei.

Concluzia raportului este că aurul continuă să beneficieze de factori structurali favorabili, în pofida evoluțiilor negative din ultimele luni.

Potrivit Barclays, dacă există o perioadă în care metalul prețios ar trebui să fie tranzacționat la o primă de preț, aceasta este chiar perioada actuală, marcată de incertitudini economice, tensiuni geopolitice și presiuni inflaționiste.

Banca apreciază că, odată cu reducerea influenței factorilor care au provocat corecția recentă, investitorii ar putea reveni către aur, iar cotațiile ar putea relua trendul ascendent pe termen mediu și lung.