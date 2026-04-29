Discuția privind adoptarea monedei euro revine în centrul atenției în Ungaria, după schimbările recente de la nivel politic. Noul lider politic Peter Magyar a semnalat intenția de a apropia țara de standardele economice europene și de a analiza, în perspectivă, trecerea la moneda unică.

Totuși, Banca Națională a Ungariei adoptă o poziție mult mai rezervată. Guvernatorul instituției, Mihaly Varga, atrage atenția că un proces accelerat de adoptare a euro poate genera dezechilibre economice dacă nu este precedat de reforme solide și stabilitate macroeconomică.

Potrivit băncii centrale, simpla deschidere oficială a drumului către euro ar putea complica menținerea țintei de inflație de 3%. În prezent, Banca Centrală Europeană operează cu un obiectiv mai strict, de aproximativ 2%, ceea ce ar putea forța o înăsprire a politicii monetare în Ungaria.

Instituția subliniază că o tranziție necoordonată ar putea afecta stabilitatea economică și cursul de schimb, în special în contextul în care investitorii reacționează rapid la semnalele politice.

Banca centrală a transmis deja noului guvern un set de criterii legate de mecanismul ERM II, etapa obligatorie înainte de adoptarea euro. Această fază presupune menținerea stabilității cursului valutar timp de minimum doi ani, un test esențial pentru economiile candidate.

Oficialii instituției insistă că succesul unei eventuale aderări depinde nu doar de decizia politică, ci și de capacitatea economiei de a susține disciplina fiscală și monetară pe termen lung.

Dezbaterea are loc după o perioadă îndelungată în care fostul premier Viktor Orban a evitat angajamente clare privind adoptarea euro, promovând o politică economică mai flexibilă și mai puțin integrată în mecanismele stricte ale zonei euro.

În această perioadă, economia maghiară a trecut prin episoade de volatilitate, inclusiv o inflație ridicată care a depășit temporar 25% după șocurile economice globale.

Guvernatorul Mihaly Varga, fost ministru de finanțe înainte de preluarea conducerii băncii centrale, susține o abordare graduală și tehnică. În acest sens, instituția a decis recent menținerea dobânzii de referință la 6,25%, semnalând o politică monetară precaută până la clarificarea programului economic al noului guvern.

De asemenea, banca a avut discuții directe cu ministrul de finanțe Andras Karman, în cadrul consultărilor privind stabilitatea financiară și pașii necesari pentru o eventuală convergență cu zona euro.

Semnalele privind o posibilă orientare pro-europeană au fost primite pozitiv de piețele financiare. Forintul maghiar a înregistrat o apreciere de aproximativ 5,6% față de euro de la începutul anului, indicând un nivel mai ridicat de încredere din partea investitorilor.

Cu toate acestea, analiștii economici subliniază că optimismul depinde în continuare de implementarea concretă a reformelor și de coerența politicilor guvernamentale.

Adoptarea monedei euro rămâne unul dintre obiectivele strategice majore ale României, potrivit pozițiilor exprimate în cadrul Băncii Naționale a României. Procesul este văzut ca o etapă de maturizare economică și instituțională, prin care țara ar trece de la statutul de economie aflată în convergență la cel de participant deplin la deciziile din cadrul arhitecturii economice europene.

Oficialii BNR subliniază că integrarea în zona euro ar contribui la stabilitatea macroeconomică, la consolidarea reformelor și la creșterea credibilității economiei românești în fața investitorilor internaționali.

Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Leonardo Badea, a explicat că obiectivul adoptării euro poate funcționa ca un cadru de disciplină economică, reducând riscul unor politici fiscale sau monetare incoerente.

Potrivit acestuia, angajamentul față de moneda unică are un efect de ancorare a așteptărilor investitorilor și transmite semnalul unui parcurs economic predictibil. În plus, integrarea ar putea stimula fluxurile de capital străin și ar contribui la consolidarea echilibrelor interne și externe ale economiei.

BNR evită să avanseze un termen concret pentru adoptarea euro, subliniind că procesul depinde de îndeplinirea unor condiții economice și politice complexe. Experiențele altor state din regiune arată că succesul depinde de continuitatea reformelor și de existența unui angajament politic solid.

Exemplul Croației este frecvent invocat, unde tranziția a fost susținută printr-un parcurs etapizat: ajustări macroeconomice, intrarea în mecanismul ERM II și aderarea la Uniunea Bancară. Acest model este considerat relevant, dar nu automat replicabil.

În cazul României, aderarea la euro nu poate fi realizată fără o majoritate politică stabilă și fără o strategie care să depășească ciclurile electorale.

Pentru ca România să poată avansa spre zona euro, sunt necesare mai multe condiții fundamentale:

consolidare fiscală și disciplină bugetară

stabilitate macroeconomică pe termen lung

implementarea reformelor structurale

participarea la mecanismele premergătoare aderării (precum ERM II)

BNR atrage atenția că lipsa unui consens politic poate duce la pierderea progreselor economice și la revenirea unor politici prociclice, care ar putea afecta convergența cu zona euro.