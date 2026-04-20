PSD retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Consultarea internă a PSD s-a finalizat cu un verdict clar: 97,7% dintre voturile exprimate prin SMS susțin retragerea sprijinului politic pentru actualul premier. Potrivit conducerii PSD, doar un procent infim de 2,3% a votat împotrivă.

Ieșirea PSD de la guvernare devine iminentă, punând în pericol stabilitatea Cabinetului, având în vedere că social-democrații controlau aproape jumătate din forța parlamentară a coaliției.

Secretarul general adjunct al partidului a confirmat rezultatul, precizând că doar 2,3% dintre membri s-au opus. Această decizie lasă Guvernul fără majoritate parlamentară, în condițiile în care PSD deținea circa 40% din voturile coaliției.

Imediat după votul din PSD de astăzi, Sorin Grindeanu a declarat că, în momentul în care 97,7% dintre colegi îi transmit un mandat clar prin care solicită plecarea lui Ilie Bolojan, nu mai există loc de interpretări, precizând totodată că a înțeles acest mesaj.

Acesta i-a asigurat pe membrii partidului că va acționa în zilele următoare în conformitate cu votul exprimat.

„Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de altceva. Am înțeles acest lucru. (…) Vă asigur că, în conformitate cu ce ați votat, în zilele următoare vom acționa. PSD este cel mai important partid din România, este partidul numărul unu din Parlament și vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus astăzi, vom ține cont de mandatul pe care mi l-ați dat, astfel încât viața românilor să fie una mai bună”, a declarat Grindeanu azi, 20 aprilie 2026, după votul din PSD.

Reamintim că PSD a mobilizat astăzi, 20 aprilie 2026, aproape 5.000 de membri pentru un referendum intern simbolic, dar cu greutate politică, intitulat „Momentul Adevărului”. Membrii sunt chemați să se pronunțe direct asupra retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, pe fondul unei situații economice pe care partidul o descrie în termeni sumbri.

Întrebarea adresată membrilor social-democrați invocă o prăbușire economico-socială în ultimele zece luni, punctând fenomene precum recesiunea, inflația galopantă și închiderea masivă a afacerilor. Documentul partidului subliniază scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, afectând în mod special tinerii, pensionarii și categoriile vulnerabile.

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, este întrebarea la care trebuie să răspundă astăzi social-democrații.