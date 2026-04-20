Instabilitatea politică actuală riscă să pericliteze viitorul financiar al României, avertizează ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Oficialul a detaliat luni, 20 aprilie 2026, modul în care blocajele de la nivel guvernamental afectează direct atragerea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul a precizat că discuția purtată azi cu președintele Nicușor Dan a fost una extrem de aplicată, concentrându-se pe riscurile concrete pe care criza le generează asupra portofoliilor de proiecte. Conform acestuia, principala îngrijorare vizează o posibilă retragere de portofolii din zonele aflate în coordonarea PSD, fapt ce ar putea lăsa reformele esențiale fără susținere administrativă.

Dragoș Pîslaru a explicat că a inițiat un demers oficial în cadrul Guvernului pentru a evidenția 14 reforme critice, a căror neîndeplinire atrage penalități colosale, depășind suma de 11,8 miliarde de euro. Ministrul a subliniat că opt dintre aceste reforme, reprezentând aproximativ 60% din total, se află în responsabilitatea ministerelor conduse de reprezentanții PSD.

Oficialul s-a declarat îngrijorat de faptul că, deși partenerii de coaliție sunt conștienți că aceste măsuri sunt amânate de peste cinci ani, aceștia aleg să saboteze întregul proces cu doar câteva luni înainte de termenele limită. În viziunea sa, orice îngreunare a implementării cauzată de retragerea sprijinului politic va avea consecințe inevitabile și extrem de dure pentru economia națională.

„Discuția a fost foarte aplicată, exact pe riscurile pe care le avem pe PNRR ca urmare a acestei crize, adică dacă există o retragere de portofolii acolo unde există PSD în acest moment în coordonare, care sunt reformele pe care le avem acolo. Am făcut un demers în guvern pentru a scoate în evidență cele 14 reforme esențiale care sunt peste 11,8 miliarde de euro, ca penalități. Aceste 14 reforme, opt dintre ele sunt la ministere care sunt coordonate de PSD, deci 58,5-60% din ele sunt la ministere care sunt coordonate de PSD. Și acuma nu pot să nu mă gândesc, cu atât mai mult cu cât cei de la acest partid sunt perfect conștienți de faptul că aceste reforme sunt exact acele lucruri amânate de peste 5 ani de zile și cumva, acuma, brusc, câteva luni înainte, aleg să saboteze întreg demersurl. Dacă vom avea o problemă cu implementarea acestor reforme și îngreunarea implementării ca urmare a acestei retrageri, în mod evident va avea consecințe”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Agenda reformelor pe care România trebuie să le finalizeze este una extrem de încărcată, cuprinzând domenii vitale pentru modernizarea statului. Dragoș Pîslaru a enumerat la Digi24 câteva dintre „reformele grele” care se află pe masa de lucru, menționând legea salarizării în sectorul public, procesul de decarbonizare, legea apelor, reglementările privind hidrogenul și legislația off-shore.

Ministrul a punctat ironic faptul că actualii colegi de guvernare au avut la dispoziție cinci ani pentru a aborda aceste teme, însă au preferat să le amâne sistematic. Acesta a evidențiat contrastul dintre inacțiunea din trecut și ritmul impus de actualul cabinet condus de Ilie Bolojan, care și-a asumat responsabilitatea pentru schimbări profunde.

În acest sens, reprezentantul MIPE a reamintit succesele recente, arătând că sub mandatul actual au fost eliminate facilități fiscale pentru diverse categorii și s-a făcut pasul decisiv în reforma spinosului dosar al pensiilor speciale.

De asemenea, el a menționat că prima etapă a decarbonizării a fost, de asemenea, asumată și implementată de către premierul Bolojan.

Dragoș Pîslaru a susținut că Guvernul a reușit în ultima perioadă să realizeze transformări care au stagnat timp de peste trei decenii, iar acum mai este nevoie de un efort final de câteva luni pentru a duce totul la bun sfârșit. Această accelerare este vitală pentru a nu pierde fereastra de oportunitate oferită de finanțarea europeană nerambursabilă.

„Discutăm de salarizare în sectorul public, de decarbonizare, de legea apelor, de hidrogen, de off-shore, adică sunt lucruri pe care aveau timp să le facă onorabilii colegi 5 ani de zile. Le-au tot amânat. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în ultima vreme. Aveam ca reformă să nu mai existe facilități fiscale pe diverse categorii. A făcut Bolojan reformă. Am avut ca reformă pensiile speciale. A făcut Bolojan reformă. Am avut ca reformă prima parte de decarbonizare. Tot Bolojan și-a asumat reforma asta și așa mai departe. Deci, ceea ce a făcut guvernul acesta sub conducerea lui Ilie Bolojan Sunt lucruri care nu s-au făcut de 30 și ceva de de ani și acum mai aveam de dus până la capăt în câteva luni”, a adăugat Dragoș Pîslaru.

Miza financiară imediată este reprezentată de suma de 10 miliarde de euro pe care România trebuie să o recupereze din PNRR până la data de 31 august. Ministrul a explicat că această cifră nu este doar o proiecție teoretică, ci are două componente practice: investițiile ce trebuie finalizate pe teren și reformele echivalente care trebuie legiferate.

Dragoș Pîslaru a avertizat că orice încercare a PSD de a demite prim-ministrul sau de a depune o moțiune de cenzură reprezintă un act de iresponsabilitate care „dinamitează” practic stabilitatea țării. În opinia sa, românii trebuie să înțeleagă legătura directă dintre jocurile politice și pierderea unor fonduri esențiale într-un moment în care mobilizarea națională este obligatorie.

Totuși, ministrul a prezentat și un scenariu optimist în cazul în care coaliția s-ar destrăma definitiv. El a afirmat că, chiar și în situația unui guvern interimar sau minoritar, procesul de reformă ar putea căpăta o „viteză uimitoare”.

Explicația sa rezidă în faptul că, în absența negocierilor interminabile și a blocajelor venite din partea partenerilor de coaliție, echipa rămasă la conducere va putea împinge proiectele legislative fără a mai fi nevoită să facă compromisuri care încetinesc progresul.