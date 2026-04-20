Premierul Ilie Bolojan a prezentat o analiză detaliată a relațiilor din cadrul coaliției de guvernare în timpul unei ședințe de azi a Partidului Național Liberal, desfășurată în paralel cu votul din PSD.

Șeful Guvernului a subliniat faptul că partenerii de la PSD ar fi încercat constant să își recupereze electoratul pierdut prin strategii de imagine, însă fără succes. Potrivit unor surse liberale, șeful Executivului a evidențiat că, în ciuda eforturilor social-democraților de a se distanța de măsurile nepopulare, cifrele actuale din sondaje plasează PSD sub pragul de 20%, semn că electoratul nu a validat comportamentul acestora din ultimele luni.

În cadrul intervenției sale, Bolojan le-a explicat colegilor liberali că poziția sa la conducerea Guvernului a fost una de echilibru, el considerându-se un premier al întregii coaliții și al țării, nu doar reprezentantul unui singur partid.

Această abordare, deși dificilă, a fost necesară pentru a preveni o disoluție prematură a guvernării și pentru a evita escaladarea tensiunilor într-un moment critic pentru stabilitatea României. Liderul liberal a punctat că neacordarea de satisfacții unilaterale uneia sau alteia dintre părți a fost singura cale de a menține structura executivă funcțională.

Referindu-se la debutul mandatului său, Ilie Bolojan a precizat că, în primele luni de activitate, colaborarea în cadrul coaliției a funcționat la un nivel acceptabil. Această perioadă a fost marcată de presiuni externe imense, Guvernul având termene extrem de strânse impuse de Comisia Europeană. Aceste condiții erau esențiale fie pentru prelungirea accesului la finanțări, fie pentru evitarea blocării fondurilor europene, elemente vitale pentru economia națională.

Premierul a recunoscut că Executivul a fost obligat să acționeze într-o logică inversă față de principiile liberale clasice. El a arătat că, în loc să se înceapă direct cu reducerea cheltuielilor statului, situația a impus măsuri care au fost discutate și acceptate inițial de toți membrii coaliției în ședințe oficiale. Totuși, începând din toamna anului trecut, situația a început să se degradeze.

Pe fondul unor sondaje care indicau o scădere a PSD față de scorul de la alegeri, partenerii de guvernare au început să își construiască un profil de opoziție chiar din interiorul Palatului Victoria.

„Noi a trebuit să facem lucruri într-o logică inversă. În loc să reducem cheltuieli de la stat, am fost puşi în situaţia să începem invers, lucru care a fost discutat în coaliţii, în şedinţe, acceptat de toată lumea. Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor, se crea treptat un profil de opoziţie a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie dar şi să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic spre final de an”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a lansat acuzații grave la adresa modului în care PSD a gestionat comunicarea publică în raport cu deciziile luate în spatele ușilor închise. El a afirmat că existau frecvent situații în care deciziile erau luate de comun acord în coaliție, fără scandal, însă informațiile scurse ulterior în spațiul public pe surse prezentau o realitate total diferită.

Ilie Bolojan a mărturisit că a ales să ignore aceste provocări pentru a asigura adoptarea proiectelor legislative, argumentând că un deficit bugetar nu poate fi corectat decât prin două pârghii: creșterea veniturilor și scăderea cheltuielilor.

În acest context, șeful Guvernului a descris comportamentul PSD ca fiind unul de amânare și obstrucționare a reformelor care nu dădeau bine în fața publicului.

„Cred că PSD a încercat să îşi recupereze electoratul. Se pare că nu a reuşit. Pare că din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%. Pare că această strategie nu a dat roade. (…) A fost un plan prin care PSD a încercat să fugă de răspundere. (…) Erau frecvent situaţii în care la coaliţie decideam de comun acord, fără scandal, dar tot ce pleca pe surse era total diferit. Am zis hai să ne facem că nu vedem, e important să adoptăm proiectele pentru că nu poţi corecta un deficit decât cu două măsuri: creşteri venituri, scăderi cheltuieli. Au avut un comportament de amânare, obstrucţionare a lucrurilor care nu sunau bine”, a spus Ilie Bolojan în cadrul ședinței PNL.

Un exemplu oferit a fost reforma administrației, începută încă din toamnă, dar care a fost blocată de propuneri contradictorii și probleme artificiale.

Ilie Bolojan a subliniat că, în loc să fie adoptată imediat, aceasta a fost împinsă până în luna februarie, chiar înainte de buget, pentru a putea produce efecte. El a catalogat drept mincinoasă retorica actuală a PSD conform căreia deciziile, inclusiv creșterea TVA, ar fi fost luate unilateral, subliniind că toate au fost rezultatul unor discuții comune.

„În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte. Nu a fost foarte comod să împingi aceste lucruri, dar toate deciziile luate, de la creşterea TVA, au fost luate de comun acord, după discuţii în coaliţie. Această strategie de a declara în aceste zile, aşa cum vedeţi, că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea, dar se promovează accelerat. Se pune întrebarea cum s-a ajuns la această decizie a PSD. A fost o cauză că au existat îngrijorări. Era inevitabil ca adoptând astfel de decizii, să nu apară costuri”, a declarat Ilie Bolojan.

Dincolo de guvernarea curentă, Ilie Bolojan a avertizat conducerea PNL că toate mișcările politice actuale ale partenerilor de coaliție sunt strâns legate de proiecțiile pentru anul electoral 2028.

Potrivit premierului, primul test major va fi reprezentat de alegerile locale, unde PSD urmărește să aibă un PNL „arondat” sau subordonat. Această strategie ar viza formarea unei mase critice parlamentare de aproximativ 40%, care să permită social-democraților să controleze formarea viitoarelor guverne.

În final, președintele PNL a declarat ferm că o astfel de poziție de subordonare este inacceptabilă pentru el. Bolojan a explicat că acceptarea unei astfel de relații ar anula capacitatea PNL de a rămâne un partid reprezentativ în 2028 și ar tăia orice șansă de a mai atrage voturile cetățenilor care văd în liberali o speranță de modernizare a țării.

„Primul test: alegerile locale. PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne şi să acţioneze politic. Era evident că, cel puţin o astfel de poziţie era una care pentru mine, cel puţin, ca preşedinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 şi de a mai aduna voturi de la cetăţeni care să vadă în noi o speranţă de modernizare”, a spus șeful Guvernului.

Deși a recunoscut că unele decizii au fost luate foarte greu în perioada de colaborare, Ilie Bolojan a reiterat că a ales să acționeze pentru binele României, asumându-și rolul de premier de coaliție tocmai pentru a evita un blocaj politic total.

„În această perioadă de colaborare, unele decizii le-am luat de comun acord uşor, altele destul de greu. (…) Am acţionat ca un premier al României, al coaliţiei, nu al unui partid. Asta a însemnat să nu dau satisfacţie. Altfel, coaliţia ar fi ajuns la disoluţie şi tensiuni mai repede”, le-a mai explicat Ilie Bolojan colegilor săi.

Categorie Detalii și Declarații Indirecte Context / Motivație Performanță Electorală PSD s-ar afla sub pragul de 20% în sondajele interne ale PNL. Eșecul strategiei de recuperare a electoratului propriu. Conduita în Coaliție Colaborarea a fost acceptabilă la început, dar a devenit tensionată din toamnă. Presiunea termenelor Comisiei Europene și a fondurilor UE. Măsuri Fiscale Deciziile (inclusiv creșterea TVA) au fost asumate de comun acord în ședințe. Corectarea deficitului prin venituri crescute și cheltuieli reduse. Acuzații de Duplicitate PSD ar fi comunicat public mesaje diferite de deciziile luate la masa negocierilor. Tentativa social-democraților de a evita costurile politice. Strategie Politică PSD ar urmări un PNL „arondat” pentru a forma o masă critică de 40%. Controlul guvernării și al proceselor politice până în 2028. Poziția Premierului A acționat ca premier al României și al coaliției, nu ca om de partid. Menținerea stabilității pentru a evita disoluția timpurie a guvernului.

Reamintim că tot astăzi, 20 aprilie 2026, PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Consultarea internă a PSD s-a finalizat cu un verdict clar: 97,7% dintre voturile exprimate prin SMS de către 5.000 de membri PSD susțin retragerea sprijinului politic pentru actualul premier.

Potrivit conducerii PSD, doar un procent infim de 2,3% a votat împotrivă.

Ieșirea PSD de la guvernare devine iminentă, punând în pericol stabilitatea Cabinetului, având în vedere că social-democrații controlau aproape jumătate din forța parlamentară a coaliției.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat imediat.