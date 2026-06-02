Zonele care riscă să rămână fără subvenții APIA. Termen limită pentru depunerea cererilor. Câte zile mai au fermierii

Mii de fermieri din județul Bihor riscă să piardă subvențiile acordate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), după ce zeci de mii de hectare nu au fost încă declarate în campania de plată pentru anul 2026. Reprezentanții instituției avertizează că termenul-limită se apropie rapid, iar după această dată cererile nu vor mai putea fi depuse.

Potrivit datelor centralizate la finalul lunii mai, peste 75.000 de hectare și aproximativ 4.500 de cereri de plată trebuie încă procesate înainte de închiderea campaniei.

Situația este considerată una critică la nivelul județului Bihor. Până la data de 30 mai, APIA înregistrase doar 27.121 de cereri de plată, reprezentând aproximativ 85% din numărul solicitărilor depuse în campania anterioară.

În ceea ce privește suprafața agricolă declarată, fermierii au înscris până acum 238.789,34 hectare, ceea ce reprezintă aproximativ 76% din suprafața declarată în anul precedent.

Diferența rămasă este semnificativă. Estimările instituției arată că aproximativ 75.000 de hectare nu au fost încă declarate, iar peste 4.500 de fermieri trebuie să își finalizeze dosarele înainte de expirarea termenului.

Conducerea APIA atrage atenția că timpul rămas este foarte scurt, iar volumul de muncă necesar pentru procesarea tuturor solicitărilor este unul considerabil, transmite agrointel.ro.

Una dintre principalele probleme semnalate de instituție este faptul că, spre deosebire de alți ani, actuala campanie nu include o perioadă de depunere a cererilor cu penalizări.

Astfel, data de 5 iunie reprezintă termenul final pentru transmiterea documentelor necesare.

Fermierii care nu își depun cererile până la această dată riscă să nu mai poată beneficia de subvențiile aferente anului 2026.

Reprezentanții APIA subliniază că această regulă face ca respectarea termenului să fie esențială pentru toți beneficiarii schemelor de sprijin.

Pentru a accelera procesarea cererilor, APIA Bihor a prelungit programul de lucru și a asigurat activitate inclusiv în weekendurile din luna mai.

Cu toate acestea, instituția susține că numărul fermierilor care s-au prezentat pentru finalizarea documentelor a fost sub nivelul estimat.

Reprezentanții agenției au transmis că funcționarii au lucrat inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică pentru a recupera întârzierile, însă participarea beneficiarilor a rămas redusă.

Instituția le solicită fermierilor să se prezinte de urgență la centrele locale și județene pentru finalizarea și semnarea cererilor de plată.

În paralel cu apelul adresat fermierilor, APIA solicită și sprijinul administrațiilor locale.

Primăriile din județ sunt rugate să transmită cât mai rapid adeverințele necesare către centrele APIA arondate. Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea dosarelor și acordarea subvențiilor.

În perioada următoare, personalul agenției ar urma să proceseze peste 1.000 de dosare pe zi pentru ca toate solicitările restante să poată fi înregistrate înainte de termenul-limită.

Conducerea APIA Bihor afirmă că va mobiliza toate resursele disponibile pentru a evita pierderea fondurilor europene și naționale destinate agriculturii.

Potrivit reprezentanților instituției, întârzierile în depunerea documentelor nu afectează doar exploatațiile agricole individuale.

Subvențiile APIA reprezintă una dintre principalele surse de finanțare pentru numeroși fermieri, iar pierderea acestora poate avea consecințe economice importante la nivelul întregului județ.

În acest context, autoritățile fac apel la fermieri și la administrațiile locale să finalizeze cât mai rapid formalitățile necesare, pentru ca toate cererile eligibile să poată fi înregistrate înainte de închiderea campaniei din 5 iunie.