Obligatoriu de la 1 iunie: Agricultorii din Republica Moldova sunt obligați să înregistreze zilierii într-o platformă digitală

Începând cu 1 iunie, agricultorii și alți angajatori din Republica Moldova sunt obligați să înregistreze zilierii într-o platformă digitală. Noul sistem, introdus de Guvernul de la Chișinău pentru a combate munca nedeclarată și a îmbunătăți protecția socială, funcționează prin vouchere digitale.

Începând cu 1 iunie, angajatorii din Republica Moldova trebuie să înregistreze zilierii într-o platformă digitală. Noul sistem înlocuiește registrele pe hârtie, iar fiecare zi de muncă este confirmată printr-un voucher digital. Astfel, autoritățile moldovene pot verifica informațiile în timp real. Autoritățile moldovene spun că această schimbare va face sistemul mai transparent, va reduce munca la negru și le va oferi muncitorilor sezonieri o protecție socială mai bună.

În schimb, agricultorii consideră că noul sistem le creează probleme și le poate aduce pierderi financiare. Radu Mistreanu, care deține livezi de cireși și angajează zeci de zilieri în perioada recoltării, spune că în câmp nu există internet și că trebuie să introducă personal datele muncitorilor în sistem. El afirmă că se pricepe la munca agricolă, dar îi este mai greu să lucreze cu introducerea datelor. El explică faptul că numărul muncitorilor diferă de la o zi la alta și că trebuie să completeze datele personale ale fiecăruia. Deși consideră procesul complicat, spune că va încerca să respecte noile reguli.

Potrivit agricultorului, nici zilierii nu sunt mulțumiți de schimbare. El susține că mulți dintre ei nu au actele de identitate la ei sau refuză să le prezinte. Având zece hectare de cireși, nu își permite să trimită acasă o mare parte dintre muncitori din cauza lipsei actelor, deoarece nu ar mai avea suficienți oameni pentru culesul cireșelor.

„Nu avem internet pe câmp. Eu trebuie să iau calculatorul și să introduc datele. Sunt tractorist, pot să prășesc, să stropesc, să cultiv, însă mă descurc mai greu cu introducerea datelor. Într-o zi am 150 de oameni, în alta alți 150. Trebuie să introduc datele personale ale fiecăruia. Este complicat, dar voi încerca să mă conformez. Având zece hectare de cireși, nu îmi pot permite luxul să trimit acasă 70 din 100 de oameni. Nu are cine să strângă cireșele”, a explicat Mistreanu.

Autoritățile moldovene spun că există soluții pentru problemele legate de înregistrarea zilierilor.

Olga Mihaieș, reprezentantă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, explică faptul că, dacă o persoană nu cunoaște sau nu are la îndemână codul personal (IDNP), în sistemul e-Zilieri pot fi introduse numele, prenumele și data nașterii.

Sergiu Veșca, directorul executiv al Federației Naționale a Fermierilor, consideră că platforma e-Zilieri este utilă, dar are nevoie de unele îmbunătățiri. Veșca spune că fermierii au propus simplificarea registrului și compatibilizarea acestuia cu sistemele Inspectoratului Fiscal. Aceștia doresc ca raportarea să poată fi făcută și în ziua următoare. Potrivit lui, fermierii ar fi foarte mulțumiți dacă aceste propuneri ar fi acceptate.

„În cazul în care există persoane care, din anumite motive, nu cunosc sau nu dețin IDNP-ul, în sistemul informațional e-Zilieri pot fi introduse numele, prenumele și data nașterii”, a precizat Mihaieș. „Am propus două lucruri: registrul să fie cât mai simplu și compatibil cu sistemele Inspectoratului Fiscal. De asemenea, raportarea să poată fi făcută și în ziua următoare. Dacă aceste soluții vor fi luate în calcul, vom fi foarte mulțumiți”, a adăugat Veșca.

Sistemul include și excepții pentru agricultorii care au dificultăți în folosirea tehnologiilor digitale. Guvernul de la Chișinău a introdus voucherele digitale pentru a ține evidența muncii zilierilor, în special a celor care lucrează sezonier în agricultură. Scopul este de a înregistra mai bine perioada lucrată de aceștia și de a le oferi o protecție socială mai bună.

Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări Sociale din Republica Moldova, anul trecut angajatorii au plătit contribuții sociale pentru mai puțin de 10.500 de zilieri. Numărul este mai mare decât în 2023, când au fost înregistrați aproximativ 6.700 de zilieri. Totuși, autoritățile consideră că aceste cifre sunt încă prea mici și nu arată numărul real al persoanelor care lucrează sezonier în Republica Moldova.