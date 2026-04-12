Călin Georgescu a făcut un îndemn către români să participe la Slujba de Înviere și să se roage împreună pentru libertatea și demnitatea poporului român, precum și pentru pace la nivel global. Mesajul a fost adresat tuturor românilor de pretutindeni, inclusiv celor aflați în afara țării.

În mesajul transmis pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a subliniat importanța credinței în contextul actual, pe care l-a descris ca fiind unul marcat de conflicte și încercări la nivel internațional. El a afirmat că Învierea reprezintă o realitate trăită prin credință și a făcut referire la nevoia de a rămâne ancorați în valori spirituale.

„Să mergem la Slujba de Înviere și să ne întâlnim cu toții în rugăciune pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru pace în lume”, a transmis Călin Georgescu.

Fostul candidat a vorbit și despre ceea ce a numit o criză morală a societății moderne, pe care a asociat-o cu diminuarea credinței și pierderea valorilor tradiționale. În acest context, a îndemnat la păstrarea credinței și la orientarea către lumină și armonie.

„Hristos a înviat este o realitate, este un fapt istoric care nu se învață în școală sau din cărți, ci se trăiește prin credință, așa cum i-a spus Mântuitorul nostru după înviere Sfântului Apostol Toma. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut să stăruim în credință, mai ales în aceste vremuri conflictuale, de mare încercare, pe care le traversăm. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, pentru că moartea este prețul păcatului nostru, pe care îl vedem și astăzi, când asistăm la un faliment moral al vieții moderne, venit din puțina noastră credință. Să credem deci în lumina învierii lui Hristos, ca să umblăm în lumină și să fim fii ai luminii. Naturalețea și simplitatea sunt însemnul nobleții. Așa a fost poporul nostru în istorie, nobil și măreț și așa se cade să fim și noi astăzi, ca odată cu această sfântă sărbătoare Învierii, să rodească în poporul român o virtute de care avem atâta nevoie astăzi armonia”, a transmis Călin Georgescu.

De asemenea, el a transmis că simplitatea și naturalețea reprezintă trăsături esențiale ale identității poporului român, pe care le consideră definitorii în istorie și relevante și în prezent.

Un mesaj distinct a fost adresat românilor din diaspora, pe care i-a descris ca făcând parte dintr-o „cealaltă Românie”, subliniind că aceștia, deși sunt despărțiți geografic, rămân uniți în spirit în cadrul sărbătorii pascale.

În final, Călin Georgescu a transmis un apel la unitate, iubire și pace, afirmând că aceste valori sunt esențiale pentru binele personal și pentru contribuția la pacea lumii.

„Și când spun România, mă gândesc și la cealaltă România, la milioanele de români care sărbătoresc Paștele departe de țară și care, deși sunt despărțiți, geografii de noi, sunt în același loc de sărbătoare sfântă cu noi. Să rămânem uniți în dragostea lui Hristos, iar pacea lui Dumnezeu, care covârșește orice minte, să păzească inimile și cugetele noastre și să contribuie la pacea Lumii”, a conchis Călin Georgescu.

