Patriarhia Română a anunțat că, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al restricțiilor de trafic aerian, Sfânta Lumină va fi adusă în România cu o cursă specială în Sâmbăta Mare.

Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, părintele arhimandrit Ioan Meiu, a explicat că delegația română a primit aprobările necesare pentru acest transport. Acesta a arătat că, în urma intervenției Ambasadei României în Israel, a fost obținut un culoar de zbor de la Ministerul de Externe israelian, cu plecare de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv către București.

Potrivit acestuia, transportul va fi realizat cu o cursă specială, care va aduce în țară Sfânta Lumină, în ciuda condițiilor dificile generate de situația din regiune.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit și noi un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe Israelian, de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în Sâmbăta Mare. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină”, a declarat părintele Ioan Meiu.

În acest an, ceremonia primirii Sfintei Lumini va avea loc în condiții diferite față de anii precedenți. Părintele Ioan Meiu a arătat că procesiunea va fi una restrânsă.

Acesta a explicat că doar Patriarhul Ierusalimului, Teofil al III-lea, va coborî în Sfântul Mormânt, însoțit de un număr limitat de slujitori. De acolo, Sfânta Lumină va fi oferită delegațiilor fie direct din Sfântul Mormânt, fie de la Palatul Patriarhiei din Ierusalim.

„Procesiunea pentru Sfânta Lumină va fi una deosebită anul acesta, deoarece va coborî (n.r. în Sfântul Mormânt) doar Preafericitul Părinte Patriarh Teofil al III-lea, însoțit de câțiva slujitori. De acolo se va împărți Sfânta Lumină ori din Sfântul Mormânt, ori de la Palatul Patriarhiei din Ierusalim, către delegațiile care și-au putut rezolva un zbor anul acesta, către destinațiile lor ortodoxe”, a adăugat părintele.

Potrivit tradiției ortodoxe, înainte de coborârea în Sfântul Mormânt, Patriarhul este verificat pentru a nu avea asupra sa nicio sursă de foc. Ritualul are loc în interiorul Bisericii Sfântului Mormânt, într-un cadru strict controlat.

Sfânta Lumină apare în mod miraculos în interiorul Mormântului și aprinde lumânările Patriarhului. Ulterior, lumina este împărțită rapid credincioșilor prezenți în biserică și delegațiilor oficiale.

Ceremonia are loc anual în Sâmbăta Mare și este considerată unul dintre cele mai importante momente religioase din lumea ortodoxă. Sfânta Lumină simbolizează Învierea lui Iisus Hristos și este adusă în fiecare an în mai multe țări.

După primire, lumina este distribuită inițial în interiorul bisericii din Ierusalim, apoi este preluată de delegații și transportată în diferite state. În România, tradiția aducerii Sfintei Lumini a fost introdusă în anul 2009.

După sosirea la București, aceasta este preluată de reprezentanți ai eparhiilor și distribuită în parohiile din întreaga țară și din Republica Moldova, astfel încât să ajungă la credincioși în noaptea de Înviere.

În primele momente după aprindere, credincioșii consideră că flacăra are o intensitate diferită și nu produce arsuri, aspect menționat frecvent în tradiția religioasă. Ulterior, lumina capătă caracteristicile obișnuite ale focului.

Distribuirea Sfintei Lumini face parte din ritualul pascal, fiind momentul în care credincioșii primesc lumina și o duc mai departe în comunitățile lor, ca simbol al Învierii.