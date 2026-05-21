Google a prezentat în cadrul conferinței anuale I/O 2026 o serie amplă de produse și funcționalități noi, toate construite în jurul inteligenței artificiale.

Compania mizează pe integrarea AI în aproape toate serviciile sale importante, de la Search și Gmail până la dezvoltarea de aplicații Android și dispozitive XR.

Evenimentul a adus actualizări pentru familia Gemini, un nou asistent AI permanent activ și instrumente avansate pentru căutare, editare foto și apeluri video inteligente.

Una dintre cele mai importante prezentări ale conferinței a fost noua generație de modele AI Gemini 3.5. Google a anunțat lansarea modelului Gemini 3.5 Flash, disponibil deja atât în aplicația Gemini, cât și în modul AI integrat în Search.

Compania susține că noul model oferă viteze mai mari de procesare și răspunsuri mai precise, fiind optimizat pentru sarcini complexe și pentru generarea de interfețe interactive.

Pe lângă performanțele tehnice, Google pune accent și pe siguranță. Noul model include sisteme suplimentare de protecție menite să reducă apariția conținutului periculos sau a clasificărilor eronate în căutările online. Compania încearcă astfel să răspundă criticilor tot mai frecvente privind erorile și halucinațiile generate de modelele AI.

În același timp, aplicația Gemini primește un redesign complet, descris de Google drept un stil „neural expresiv”. Noua interfață aduce animații mai fluide, efecte vizuale modernizate, un font nou și feedback haptic pe dispozitivele mobile. Actualizarea a început să fie distribuită gradual începând cu 19 mai pentru utilizatorii de Android, iOS și web.

Google a prezentat și o nouă familie de modele numită Gemini Omni. Primul model din serie, Omni Flash, poate genera videoclipuri folosind combinații de text, imagini, fișiere audio și clipuri video. Spre deosebire de modelul Veo, care funcționa în principal pe baza comenzilor text, Omni promite o flexibilitate mult mai mare și o integrare multimodală extinsă.

Reprezentanții companiei au afirmat că obiectivul pe termen lung este dezvoltarea unor sisteme AI capabile să creeze conținut din aproape orice tip de input digital.

Google a introdus și Gemini Spark, un nou tip de asistent personal bazat pe inteligență artificială. Acesta este conceput pentru a funcționa permanent în fundal și pentru a automatiza diverse activități cotidiene.

Potrivit companiei, Spark poate redacta emailuri, crea ghiduri de studiu, organiza informații și chiar identifica taxe ascunse sau costuri suspecte în tranzacții și cumpărături online. Funcționalitatea este alimentată de Gemini 3.5 Flash și se integrează direct cu serviciile Google Workspace.

Asistentul poate lucra cu Gmail, Docs și Sheets, dar și cu aplicații externe precum Canva sau Instacart. Google a anunțat că în viitor Spark va putea accesa și fișiere locale prin aplicația Gemini pentru macOS.

O altă noutate importantă este integrarea AI Studio cu dezvoltarea de aplicații Android. Platforma permite acum crearea de aplicații native folosind simple prompturi text. Utilizatorii pot genera aplicații, le pot testa direct pe telefon și apoi le pot exporta către GitHub sau Android Studio.

De asemenea, proiectele pot fi distribuite rapid sub formă de fișiere ZIP. Google pregătește și o funcție prin care aplicațiile să poată fi publicate doar pentru prieteni și familie, fără listare publică în magazine digitale.

În zona productivității, Gmail primește funcția Live, care introduce căutarea vocală inteligentă în emailuri. Utilizatorii vor putea adresa întrebări direct prin voce și vor primi răspunsuri sintetizate, fără a mai fi nevoie să navigheze prin liste lungi de mesaje.

Funcții similare vor apărea și în Google Docs și Keep, unde AI-ul va putea analiza informații din Drive și Gmail pentru a furniza răspunsuri rapide și contextualizate.

Google continuă să investească și în segmentul dispozitivelor XR și al ochelarilor inteligenți. În cadrul evenimentului a fost prezentată o versiune actualizată a proiectului Project Aura, dezvoltat împreună cu compania Xreal.

Noua generație de ochelari vine cu modificări importante pentru unitatea externă de procesare. Dispozitivul include acum un senzor pentru amprentă și un șnur pentru transport mai ușor și utilizare mobilă.

Ochelarii beneficiază de integrare extinsă cu aplicații precum Google Calendar și Google Keep și folosesc widget-uri dedicate pentru afișarea informațiilor. Totodată, Google afirmă că performanțele AI au fost îmbunătățite prin integrarea noilor modele Gemini.

Compania a anunțat și lansarea, în toamna anului 2026, a două noi perechi de ochelari XR audio-only dezvoltate împreună cu Warby Parker și Gentle Monster. Aceste dispozitive vor pune accent pe funcții bazate pe inteligență artificială și asistență contextuală.

Printre capabilitățile prezentate se numără traducerea în timp real, navigarea asistată și rezumarea notificărilor primite pe telefon. Toate aceste funcții vor utiliza tehnologia Gemini pentru procesare și interpretare.

Google încearcă astfel să își consolideze poziția într-o piață în care competiția devine tot mai puternică, mai ales după lansările recente din zona headset-urilor și a dispozitivelor mixed reality.

Motorul de căutare Google primește la rândul său modificări majore. Compania schimbă interfața Search pentru a pune accent mai mare pe interogări complexe și pe rezultatele generate cu ajutorul AI.

Utilizatorii vor putea include în căutări imagini, videoclipuri și fișiere, iar agenții AI vor rezuma automat informații provenite din știri, rețele sociale și alte surse online. Google introduce și conceptul de „generative UI”, prin care rezultatele căutării vor putea include simulări interactive, tabele personalizate sau alte elemente vizuale dinamice.

În zona comerțului online, Google a lansat Universal Cart, un sistem care permite adăugarea produselor din mai multe servicii într-un singur coș de cumpărături. Utilizatorii pot selecta produse din YouTube, Search, Gemini și Gmail și le pot cumpăra printr-o singură tranzacție.

Serviciul va fi disponibil inițial în Statele Unite și va funcționa cu comercianți precum Nike, Target și Walmart. Google afirmă că sistemul poate identifica incompatibilități între produse și poate optimiza automat reducerile sau punctele de loialitate prin Google Wallet.

Tot în ecosistemul Workspace, compania a prezentat aplicația Pics, destinată editării imaginilor generate de AI. Utilizatorii pot selecta o anumită zonă din imagine și pot descrie modificările dorite prin comentarii text. Aplicația este construită cu ajutorul tehnologiilor Nano Banana 2 și Gemini și urmează să fie integrată și în alte servicii Google.

Google a anunțat și extinderea instrumentelor pentru detectarea imaginilor generate artificial. Cu ajutorul tehnologiei SynthID și al standardului C2PA, utilizatorii vor putea verifica originea imaginilor direct din Search sau Chrome.

Un alt proiect important prezentat la I/O 2026 este Google Beam, noua denumire pentru fostul Project Starline. Platforma folosește agenți AI capabili să participe natural la apeluri video.

În demonstrațiile realizate de companie, agentul AI numit Sophie a putut răspunde la întrebări, analiza documente și recomanda restaurante în timpul conversațiilor video. Google a prezentat și apeluri de grup prin Beam, integrate cu Google Meet și Zoom, semn că platforma este pregătită pentru utilizare comercială mai largă în perioada următoare.