Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost prezent, joi seara, în cadrul unei emisiuni televizate, acolo unde a vorbit despre măsurile fiscal-bugetare, subliniind că a solicitat ca bugetul pentru ministerul pe care îl conduce să nu fie redus. De asemenea, oficialul spune că a și cerut eficientizarea cheltuielilor.

Alexandru Rogobete a afirmat că discuţia iniţială, de la care au plecat, a fost aceea că nu există posibilitatea de a reduce bugetul Sănătăţii în această ţară. El a precizat că tot ce se poate face şi este necesar este să se optimizeze fluxurile şi procesele din sistem, astfel încât, cu aceeaşi anvelopă bugetară, să crească accesul la servicii şi medicaţie pentru mai mulţi oameni şi să se îmbunătăţească performanţa unităţilor sanitare, subliniind că acest lucru a fost posibil fără tăieri sau măsuri de austeritate.

”Discuţia iniţială, de la care am plecat, a fost următoarea, şi anume că nu am cum să reduc bugetul Sănătăţii din această ţară. Tot ce putem face şi este necesar de făcut este să optimizăm fluxurile, să optimizăm procesele din sistem, astfel încât cu aceeaşi anvelopă bugetară să creştem accesul pentru mai mulţi oameni, să creştem accesul la medicaţie pentru mai mulţi oameni şi să creştem performanţa unităţilor sanitare. Or, iată că acest lucru a fost posibil fără tăieri, fără austeritate”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Rogobete a explicat că şase miliarde de lei pentru un an de zile reprezintă o sumă importantă, precizând că cei mai mulţi bani provin din reducerea spitalizărilor continue, iar o parte semnificativă provine şi din creşterea taxei pentru clawback.

”Şase miliarde de lei pentru un an de zile este o sumă importantă. Cei mai mulţi bani vin din reducerea spitalizărilor continue. De acolo vin majoritatea sumelor şi o sumă importantă vine din creşterea taxei pentru clawback, este adevărat”, a explicat Rogobete.

El a menţionat că investigaţiile medicale efectuate în timpul internărilor continue pot fi realizate în ambulatoriu la costuri de până la cinci ori mai mici, ceea ce generează economii semnificative pentru buget.

Oficialul a afirmat că reducerea numărului de spitalizări continue reprezintă, de fapt, „principala măsură din acest pachet legislativ”.

Ministrul a afirmat că principalul efect la care se aşteaptă este orientarea pacienţilor către zona de ambulatoriu de specialitate şi reducerea internărilor nenecesare, menţionând că efectele sunt multiple: pe de o parte, creşte accesul pacienţilor la astfel de servicii, iar pe de altă parte, eficientizează şi reorganizează sistemul de sănătate din punct de vedere fiscal şi bugetar.