Ministerul Finanțelor a publicat în dezbatere publică proiectul de lege revizuit cu noile taxe care vor face parte din Pachetul 2 de măsuri fiscale. Este varianta revizuită a proiectului de lege scos în consultare publică în data de 14 august 2025 de Ministerul Finanțelor.

Acest proiect de lege este unul dintre cele șase acte normative din Pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament. Toate cele șase acte normative vor fi adoptate vineri, 29 august 2025, de către Executiv.

Proiectul de lege reglementează principiile vânzării la licitație, prin mijloace electronice, a bunurilor sechestrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), astfel că:

termenul de efectuare a publicității vânzării bunurilor va fi de cel puțin 10 zile;

vor fi afişate informațiilor pentru efectuarea publicității bunurilor, inclusiv descrierea lor sumară, precum și fișiere media relevante pentru vizualizarea acestora, prețul de evaluare ori prețul de pornire al licitației;

persoanele interesate vor avea posibilitatea de a viziona bunurile, la o data și într-un interval orar stabilit pe platforma de licitații electronice;

perioada de organizare a licitației va fi între 5 şi 30 de zile, prin platforma de licitații electronice;

prevederile privind vânzarea la licitație a bunurilor sechestrare, prin mijloace electronice se aplică și pentru valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului.

Ba mai mult, în viitor, toți comercianții vor fi obligați să accepte plata cu cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice, indiferent de valoarea încasărilor în numerar realizate în cursul unui an.

Va fi eliminat pragul de 50.000 de lei încasări în numerar realizate în cursul unui an de la care intervenea obligația de a accepta ca mijloc de plată cardurile pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, oferind posibilitatea posesorilor de carduri de a utiliza acest mijloc de plată la un număr mai mare de operatori economici.

Atenție! Noile prevederi vor intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 2026.