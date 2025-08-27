Printre cazurile verificate s-a numărat și o familie de români, despre care vecinii au spus că este de câteva săptămâni în România. Deoarece absența nu fusese notificată oficial, Jobcenter-ul a decis suspendarea imediată a ajutoarelor sociale aferente gospodăriei.

Potrivit legislației germane, orice „vacanță” sau absență temporară din Germania trebuie anunțată, altfel plata beneficiilor sociale poate fi întreruptă la primul control, transmite gelsenkirchen.de.

Inspectorii au identificat și alte nereguli legate de prestațiile sociale. Într-un caz, o familie de români nu a declarat deținerea unui al doilea vehicul, o autoutilitară implicată anterior în încălcări ale legislației privind gestionarea deșeurilor. Din acest motiv, cererea familiei de a primi ajutoare sociale a fost respinsă.

Au fost descoperite și situații în care persoane nedeclarate locuiau într-o gospodărie sau plecări din țară neanunțate, ceea ce a dus la plăți în exces din partea statului german. Într-o familie dependentă de beneficii, plecarea tatălui nu fusese raportată încă din noiembrie 2024, ceea ce a generat o sumă semnificativă plătită în plus.

În altă gospodărie, inspectorii au găsit două persoane în plus, care nu figurau în evidențele oficiale.

În timpul verificărilor, autoritățile au descoperit imobile utilizate ilegal ca spații de locuit. Pe Freytagstraße, într-o clădire aprobată doar ca școală industrială, au fost identificate cinci apartamente improvizate. Utilizarea lor a fost imediat interzisă, iar proprietarii riscă dosare penale.

Situații similare au fost găsite și în alte clădiri, unde lipsa măsurilor de siguranță și modificările ilegale au pus în pericol locatarii.

Un caz grav a fost constatat pe Vohwinkelstraße, unde o familie cu patru membri, inclusiv copii mici, locuia în condiții de „extremă neglijență”. Primăria din Gelsenkirchen a precizat că dosarul a fost transmis la Protecția Copilului pentru evaluarea riscurilor la adresa minorilor. În același imobil au fost descoperite mormane de deșeuri voluminoase și lipsa balustradelor la scări, factori suplimentari de risc pentru locatari.

În urma acțiunii, Centrul pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat că va transmite un raport autorităților de imigrație. Acesta va analiza modul în care este aplicată libera circulație a cetățenilor europeni în contextul abuzurilor constatate.

Primăria din Gelsenkirchen a subliniat că verificările nu se opresc aici. Oficialii au declarat că fenomenul locuințelor ilegale și al fraudei sociale afectează siguranța și ordinea comunității și că vor urma controale suplimentare pentru a proteja cetățenii și a responsabiliza proprietarii și beneficiarii de ajutoare.