Ultima zi de ridicare a biletelor pentru această serie este 24 octombrie. Cei interesați le pot ridica de luni până joi între orele 8:00-14:00 de la ghișeele nr. 7 și 8 din sediul instituției. În ziua de vineri, programul de lucru este până la ora 13:00.

După această dată, redistribuirea biletelor de tratament rămase disponibile va avea loc în data de 27 octombrie 2025. Potrivit Ordinului nr. 118 din 13 februarie 2025 al Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pot beneficia de bilete de tratament, în limita locurilor disponibile, persoanele care fac dovada îndeplinirii criteriilor de acordare.

Documentele necesare pentru obținerea biletului sunt următoarele:

cerere tip;

bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist;

alte documente, după caz.

Eliberarea biletelor de tratament se face personal titularului sau unei alte persoane desemnate de acesta, printr-o procură autentificată la notarul public, care să ateste că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear.

Anterior, Casa de Pensii informa că au fost repartizate un număr de 210 bilete de tratament aferente seriei 15. Acestea au putut fi ridicate de la sediul instituției începând cu data de 29 septembrie, ultima zi de ridicare fiind 10 octombrie.