Vicepreşedinte CNA: Educaţia media nu trebuie să fie o materie în plus, ci inserată în toate materiile

Duminică, la Digi 24, Valentin Jucan a fost întrebat cum ar caracteriza societatea românească în contextul războiului hibrid purtat de Rusia.

”Suntem vulnerabili. Cât de vulnerabili suntem în faţa războiului informaţional pe care şi preşedintele României l-a numit ca atare? (…) Mi-e teamă că dacă anul viitor am avea din nou alegeri cred că rezultatul ar fi cam acelaşi. Şi asta nu din cauză că autorităţile nu dau jos suficient de mult conţinut, ci probabil din cauză că nu avem cum să facem educaţie media într-un an, educaţie pe care nu am făcut-o în 30 de ani, nu au cum instituţiile să recupereze încredere într-un an cât nu au câştigat în 30 de ani”, a afirmat vicepreşedintele CNA.

Valentin Jucan a afirmat că educația media ar trebui să fie tratată ca o chestiune de siguranță națională El a subliniat că societatea se află într-o stare tensionată, în care dialogul civilizat este adesea înlocuit de opoziții extreme, iar tinerii, expuși excesiv la ecrane, dezvoltă comportamente marcate de anxietate, pierderea identității și vulnerabilitate în fața tehnologiei pe care nu o înțeleg pe deplin. Jucan a explicat că, deși acești tineri cunosc aspecte tehnice, ei nu conștientizează implicațiile acestora, ceea ce reprezintă un risc major pentru viitorul țării. În acest context, el a anunțat că se pregătește o solicitare către președinte pentru introducerea educației media în strategia națională de securitate. ”Atmosfera din societate este una care nu îmi dau seama când va exploda în sensul de clocot al ideilor şi de renunţare a oricărui dialog civilizat. Eşti ori-ori. Ori al lui, ori al celuilalt. Trebuie să recunosc că acest element la care se adaugă copiii pe care îi vedem abandonaţi în faţa ecranelor cu un comportament total în zona anxietăţii, în zona lipsei şi a pierderii de identitate, în zona abandonului complet în faţa unei tehnologii pe care nu o conştientizează. Faptul că ştiu tehnicalităţi nu înseamnă că o conştientizează. Aceşti tineri care urmează să voteze peste patru, cinci, opt ani sau cărora trebuie să le predăm viitorul acestei ţări sunt un risc sau sunt într-un risc extrem de pregnant. Este o chestiune de siguranţă naţională educaţia media. Noi pregătim o solicitare către preşedinte de a introduce în strategia privind securitatea naţională educaţia media”, a explicat Valentin Jucan.

”Vom solicita Administraţiei Prezidenţiale să dedice un capitol foarte clar educaţiei media. Şi educaţia media nu înseamnă neapărat o materie în plus, nu susţinem acest lucru. (…) Educaţia media trebuie inserată în toate materiile. Şi am să dau un exemplu: istoria. Cum se poate ca un tânăr care nu a trăit în comunism să fie nostalgic după comunism? Evident că nu trăieşte un sentiment real de nostalgie, dar el se manifestă şi propagă în jurul său această iluzie a unor vremuri demult apuse, Epoca de Aur, în care se trăia mult mai bine”, a afirmat vicepreşedintele CNA.

Valentin Jucan a declarat că există grupuri online formate din tineri care promovează idei socialiste, comuniste și fasciste. El a subliniat că este vorba despre persoane reale, nu boți sau comportamente simulate, și a precizat că aceste grupuri se organizează ca „cluburi de discuții” în mediul virtual, distribuind conținut și luări de poziție favorabile regimului comunist. Jucan a mai adăugat că sociologii, profesorii și psihologii ar trebui să ofere răspunsuri publice la întrebarea privind acest fenomen, având în vedere sesizările primite despre promovarea ideologiilor respective în online.