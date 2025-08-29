În ceea ce privește firmele de recrutare, Guvernul a decis creșterea cerințelor pentru aceste companii, pentru a asigura mai mulți specialiști pe diverse domenii.

Alte prevederi vizează eficientizarea AMEPIP, inclusiv reducerea numărului de membri în consiliile de administrație: de la 7 la 5 și de la 5 la 3, precum și reducerea semnificativă a indemnizațiilor. Componenta variabilă a fost redusă la maximum două salarii medii brute lunare, acordate o singură dată pe an.

„ANCOM, guvernanța corporativă: Este o reformă cuprinsă în PNRR, cunoscută ca Reforma 9. Indicatorii de performanță schimbă ponderile. Firmele de recrutare: am crescut cerințele pe care le avem pentru aceste companii, să aibă mai mulți specialiști pe domenii diverse. Sunt mai multe prevederi referitoare la eficientizarea AMEPIP. De interes pentru opinia publică este că propunem scăderea numărului de membri în CA-uri de la 7 la 5, de la 5 la 3 și reducerea indemnizațiilor în procente semnificativă. Componenta variabilă a fost redusă drastic la maxim 2 salarii medii brute lunare, dar care se iau o singură dată pe an”, a declarat Radu Oprea.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că Pachetul 2 rezolvă probleme structurale legate de colectarea fondurilor publice, modul de tratare a firmelor în insolvență și gestionarea eșalonărilor la nivelul ANAF.

De asemenea, acesta a precizat că măsurile nu sunt ușoare și au fost amânate timp de mai mulți ani, însă acum sunt necesare pentru protejarea României, a cetățenilor și a companiilor, evitând retrogradarea calificativului de investiții.

„Acest pachet reușește să rezolve probleme structurale ale modului cum colectăm bani publici, de modul cum tratăm firmele în insolvență, legate de modul în care tratăm eșalonările la nivelul ANAF. Suntem perfect conștienți că măsurile din pachetul 2 nu sunt ușoare, nu sunt chestiuni ușor de dus, sunt măsuri care au fost amânate mult timp, iar acum dozajul măsurilor este foarte intens, pentru că acest lucru a fost amânat ani de zile. Suntem nevoiți să luăm aceste măsuri în acest moment pentru a proteja România, pe români, companiile, dacă am retrograda în calificativul de investiții. Noi considerăm optime aceste măsuri pentru România. Sunt convins că în evaluarea din septembrie a agenției Moody s că măsurile vor fi evaluate corect. Deschidem calea către măsuri de relansare economică. 3,7 miliarde este impactul pachetului fiscal și impactul tuturor proiectelor este de 6,9 miliarde”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

