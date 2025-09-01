Se reintroduce serviciul militar obligatoriu! Țările europene în care tinerii sunt chemați în armată

Bărbații de 18 ani fac 6 luni în armată sau 9 luni în serviciul civil. Femeile pot merge voluntar. Se discuta despre eliminarea serviciului, dar din cauza situației de securitate, cel mai probabil va rămâne.

Serviciul militar este obligatoriu pentru bărbați timp de 14 luni. Femeile pot participa voluntar.

Reintroduce serviciul militar obligatoriu pentru bărbați din 2026, după ce l-a suspendat în 2008, pentru a avea mai mulți recruți.

Serviciul militar este obligatoriu pentru bărbați de 18 ani și, din iulie 2025, și pentru femei. Durata va crește din 2026 de la 4 luni la 11 luni. Tinerii sunt aleși în mare parte prin „loterie”, dar mulți se înscriu voluntar.

Bărbații fac serviciul militar între 8 și 11 luni, pe bază teritorială, ceea ce permite gruparea lor în unități când trec în rezervă.

Serviciul militar este obligatoriu pentru toți bărbații de 18 ani. Durata este de 6, 9 sau 12 luni, în funcție de specialitate și grad. După aceea, sunt în rezervă până la 50–60 de ani. Finlanda poate mobiliza rapid 280.000 de soldați și menține 900.000 în rezervă.

A eliminat serviciul militar obligatoriu în 1996. În 2019, a introdus „Service National Universel”, un program de o lună pentru tinerii de 15–17 ani, parțial condus de armată. Serviciul militar rămâne voluntar, dar țara vrea să crească numărul rezerviștilor de la 46.000 la 105.000 până în 2035.

A renunțat la serviciul militar obligatoriu în 2011, dar va introduce un nou sistem din 2027, după modelul Suediei. Toți tinerii de 18 ani vor completa un chestionar online pentru a vedea câți potențiali soldați sunt și ce stare de sănătate au. Inițial, serviciul va fi voluntar, dar dacă e nevoie, poate deveni obligatoriu.

Toți bărbații de 18–45 ani fac armata 12 luni. Cine alege serviciul civil stă mai mult. Din martie, și femeile pot participa voluntar. Ministerul vrea 150.000 de rezerviști până în 2030.

A eliminat serviciul obligatoriu în 2006, dar l-a reintrodus în 2024 pentru bărbați de 18–27 ani, timp de 11 luni. Până în 2027, vor să antreneze anual 7.500 de persoane.

A reintrodus serviciul militar în 2015 și recrutează anual aproximativ 3.500 de tineri.

Serviciul militar este obligatoriu pentru bărbați și femei, dar doar o parte dintre tineri sunt aleși, pe baza calificărilor și motivației.

După atacul Rusiei în Ucraina, Polonia vrea 300.000 de militari până în 2035, dintre care 50.000 în Forțele Terestre. În licee, elevii de 14–16 ani au cursuri de securitate, salvare, prim-ajutor și arme. Serviciul obligatoriu a fost eliminat în 2008.

Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în 2010 și reintrodus în 2017. Toți tinerii de 18 ani trebuie să se înregistreze online, iar 5–10% sunt înrolați anual, în funcție de nevoile armatei. Sunt recrutați atât bărbați, cât și femei.