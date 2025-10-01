APIA: Înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +39% față de septembrie 2024

Această informare oferă o perspectivă rapidă, la cald, asupra principalelor tendințe din piață:

În aceasta lună înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu + 39% față de septembrie 2024, ajungând la un volum de 12.409 unități.

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de + 52% față de septembrie 2024 , realizând o cota de piață de 6%;

Pe primele 9 luni din 2025 , înmatriculările de autoturisme noi au atins 108.067 unități, cu o scădere de – 5.1% față de perioada similară a anului 2024:

În România, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 39% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului precedent. Totuși, în primele nouă luni ale anului, numărul acestora a scăzut cu 5,1%, conform datelor preliminare ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), centralizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Astfel, în septembrie, au fost înmatriculate la nivel național 12.409 autoturisme noi.

În clasamentul mărcilor auto înmatriculate în septembrie, Dacia ocupă primul loc, cu 4.124 de unități, urmată de Renault, cu 1.139 de exemplare, și Toyota, cu 1.047 de unități. La nivel de modele, cele mai multe înmatriculări au fost pentru Dacia Logan (1.743 unități), Dacia Duster (931) și Dacia Sandero (774 unități).

În aceeași perioadă, autoturismele pur electrice au înregistrat o creștere de 52% față de anul precedent, ajungând la o cotă de piață de 6%.

Pe primele nouă luni ale anului 2025, înmatriculările de autoturisme noi au totalizat 108.067 unități, în scădere cu 5,1% comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Urmează ca în zilele următoare să revenim cu formatul extins al acestei analize, care va include atât evoluțiile pe clase, motorizări și mărci pe luna aprilie, cât și pe întreg anul 2025, realizată cu ajutorul singurei platforme dinamice de raportare din industrie – CarS.

