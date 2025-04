Anatol Șalaru a anunțat că a câștigat procesul intentat de George Simion în Republica Moldova, proces care a avut loc în urmă cu aproape trei ani. Aceasta a explicat că, în cadrul unui interviu din acea perioadă, a făcut o dezvăluire ce a șocat pe mulți, afirmând că George Simion fusese declarat „persona non grata” în Republica Moldova, după ce autoritățile competente au strâns dovezi privind activitățile ilegale desfășurate de Simion, activități ce subminau statul moldovean.

„Vreau să vă anunț că am câștigat procesul pe care mi l-a intentat George Simion în Republica Moldova, în urmă cu aproape trei ani! În urmă cu trei ani, în cadrul unui interviu, am făcut o dezvăluire care i-a șocat pe mulți. Am spus că George Simion a fost declarat «persona non grata» în Republica Moldova, după ce organele competente au strâns probe și au observat că Simion desfășura activități ilegale și care subminau statul moldovean”, a transmis acesta pe Facebook.