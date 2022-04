Arafat a explicat, în premieră, modalitatea în care funcționează sistemul de urgență

Mesajul șefului DSU a fost transmis după o nouă misiune de salvare aeriană realizată de echipă de pe elicopterul SMURD din Caransebeș. Un clip cu operațiunea poate fi vizualizat la finalul articolului.

„O nouă misiune de salvare aeriana realizata de echipa de pe elicopterul SMURD din Caransebes! Filmuletul arata medicul SMURD si pacientul accidentat, ridicati, cu ajutorul troliului, dintr-o zona montana greu accesibila. Astfel de misiuni de salvare sunt finantate in cea mai mare parte din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

Astfel, plata costurilor salariale ale medicului si ale asistentului medical, care provin din unitatile de primiri urgente, este asigurata din bugetul de stat prin Ministerul Sanatatii, la fel si costurile materialelor sanitare si ale medicamentelor”, a scris Raed Arafat pe pagina sa de Facebook.

Marea majoritate a orelor de zbor sunt destinate asigurării asistenței medicale de urgență

De asemenea, acesta a subliniat că marea majoritate a orelor de zbor efectuate de Inspectoratul General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt destinate asigurării asistenței medicale de urgență.

„Restul cheltuililor care includ costurile salariale ale pilotilor, costurile de operare ale elicopterului precum si costurile de mentenanta ale acestuia, sunt asigurate de Min. Afacerilor Interne, ele alcatuind peste 90% din totalul costului orei de zbor.

Numarul orelor de zbor asigurate de Inspectoratul General de Aviatie din cadrul MAI pentru activitatea medicala de urgenta si pentru operatiunile SMURD de salvare aeromedicala depaseste 6500 / an, diferenta de pana la aprox. 9000 de ore de zbor / an fiind orele pentru instruire si pentru misiunile specifice situatiilor de urgenta non-medicale, precum si pentru cele de ordine publica.

Cu alte cuvinte, marea majoritate a orelor de zbor efectuate de Inspectoratul General de Aviatie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt destinate asigurarii asistentei medicale de urgenta!

La randul sau, Inspectoratul General de Aviatie se afla in coordonarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, care are rolul coordonarii integrate in ce priveste asigurarea misiunilor de proectie civila, inclusiv a celor de asistenta medicala de urgenta si de SALVAMONT.

Finantarea misiunilor executate de SALVAMONT provine din bugetul autoritatilor punlice locale chiar daca coordonarea operationala este asigurata se Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

La o misiune de acest tip participa de obicei mai multe structuri. Astfel, in afara echipajului aerian de salvare, participa dupa caz, structurile SALVAMONT, Jandarmeriei Montane, Serviciile de Ambulanta, structurile IGSU care includ si echipajele terestre SMURD”, a completat șeful DSU.

Sistemul de urgență din România este unul complex

Potrivit celor spuse de Raed Arafat, sistemul de urgență din România este complex, interdependent și se integrează mai multor structuri care aparțin mai multor instituții.

„Totodata participa si unitatile de primiri urgente prin personalul medical care deserveste elicopterele sau ambulantele de terapie intensiva precum si prin faptul ca asigura continuitatea ingrijirilor pacientului si investigarii acestuia pana la internare sau transfer catre alta unitate sanitara cu nivel de competenta mai ridicat. In cazul transferului, din nou se apeleaza la structurile aeriene sau terestre ale SMURD sau la Serviciile de Ambulanta.

Pentru executarea misiunilor cu troliu, un proiect finantat de guvernul Elvetian a fost implementat,in perioada 2013-2016, de Inspectoratul General de Aviatie si REGA (Serviciul Aerian de Salvare din Elvetia) fiind pregatiti medicii, asistentii, personalul SALVAMONT si in mod deosebit pilotii, ca sa poata executa astfel de misiuni complexe in siguranta.

Primele misiuni SMURD realizate folosind troliul pentru salvarea persoanelor din zonele greu accesibile au fost executate in anul 2016. Incepand cu anul trecut s-a deschis primul punct de salvare aeromedicala intr-o zona montana la Caransebes, urmand ca in cursul acestui an sa mai deschidem doua puncte, unul la Brasov si al-doilea in judetul Suceava.

Sistemul de urgenta din România este unul complex, interdependent, care integreaza mai multe structuri care apartin mai multor institutii, aflate din 2014 sub o coordonare unitara integrata, asigurata de DSU!”, a conchis Arafat.