Obligatoriu pentru proprietarii de locuințe din România. Piața asigurărilor obligatorii de locuință continuă trendul ascendent
Obligatoriu pentru proprietarii de locuințe din România. În luna martie 2026, piața asigurărilor obligatorii de locuință din România a înregistrat o evoluție pozitivă, numărul polițelor PAD active ajungând la aproximativ 2,43 milioane. Datele indică o creștere de 4,91% față de martie 2025, când erau în vigoare circa 2,32 milioane de contracte.
Comparativ cu luna februarie 2026, creșterea este de 1,64%, ceea ce confirmă o dinamică stabilă a interesului populației pentru protecția locuințelor împotriva dezastrelor naturale.
Statisticile provin de la Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), instituția responsabilă de emiterea polițelor PAD în România.
Distribuția polițelor PAD
Analiza structurii teritoriale arată o concentrare semnificativă a polițelor în mediul urban.
- 71,06% dintre polițele PAD sunt încheiate în orașe
- 28,94% sunt în mediul rural
Această diferență evidențiază un nivel mai ridicat de conformare și conștientizare în zonele urbane, unde densitatea populației și valoarea locuințelor sunt mai mari.
Tipurile de locuințe asigurate
|Tip locuință
|Pondere
|Descriere
|Tip A
|94,44%
|Structuri rezistente din beton, metal, lemn tratat, cărămidă arsă sau alte materiale similare
|Tip B
|5,56%
|Construcții realizate din materiale mai puțin rezistente, precum cărămidă nearsă sau chirpici
Top regiuni cu cele mai multe polițe PAD
La nivel național, distribuția polițelor PAD evidențiază diferențe regionale importante:
- Transilvania – 20,52% din totalul polițelor
- Muntenia – 19,77%
- București – 18,56%
În contrast, cele mai reduse niveluri de acoperire se înregistrează în:
- Maramureș – 3,18%
- Bucovina – 3,49%
Aceste variații indică diferențe de educație financiară, percepție a riscului și capacitate de asigurare între regiuni.
Ce este asigurarea PAD și ce riscuri acoperă?
Costul polițelor PAD în 2026
Sistemul de tarifare rămâne diferențiat în funcție de tipul locuinței:
- 130 lei/an pentru locuințele de tip A (asigurare până la 100.000 lei)
- 50 euro/an pentru locuințele de tip B (asigurare până la 50.000 lei)
Costurile reduse sunt concepute pentru a facilita accesul universal la protecție împotriva dezastrelor naturale.
Evoluția din martie 2026 confirmă o tendință de creștere stabilă a numărului de locuințe asigurate obligatoriu în România. Deși nivelul de acoperire continuă să crească, diferențele dintre urban și rural, precum și cele regionale, rămân semnificative.
Asigurarea PAD rămâne un instrument critic pentru gestionarea riscurilor naturale și protejarea patrimoniului locativ la nivel național.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.