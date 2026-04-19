Obligatoriu pentru proprietarii de locuințe din România. În luna martie 2026, piața asigurărilor obligatorii de locuință din România a înregistrat o evoluție pozitivă, numărul polițelor PAD active ajungând la aproximativ 2,43 milioane. Datele indică o creștere de 4,91% față de martie 2025, când erau în vigoare circa 2,32 milioane de contracte.

Comparativ cu luna februarie 2026, creșterea este de 1,64%, ceea ce confirmă o dinamică stabilă a interesului populației pentru protecția locuințelor împotriva dezastrelor naturale.

Statisticile provin de la Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), instituția responsabilă de emiterea polițelor PAD în România.

Analiza structurii teritoriale arată o concentrare semnificativă a polițelor în mediul urban.

71,06% dintre polițele PAD sunt încheiate în orașe

28,94% sunt în mediul rural

Această diferență evidențiază un nivel mai ridicat de conformare și conștientizare în zonele urbane, unde densitatea populației și valoarea locuințelor sunt mai mari.

Tip locuință Pondere Descriere Tip A 94,44% Structuri rezistente din beton, metal, lemn tratat, cărămidă arsă sau alte materiale similare Tip B 5,56% Construcții realizate din materiale mai puțin rezistente, precum cărămidă nearsă sau chirpici

La nivel național, distribuția polițelor PAD evidențiază diferențe regionale importante:

Transilvania – 20,52% din totalul polițelor

Muntenia – 19,77%

București – 18,56%

În contrast, cele mai reduse niveluri de acoperire se înregistrează în:

Maramureș – 3,18%

Bucovina – 3,49%

Aceste variații indică diferențe de educație financiară, percepție a riscului și capacitate de asigurare între regiuni.

Sistemul de tarifare rămâne diferențiat în funcție de tipul locuinței:

130 lei/an pentru locuințele de tip A (asigurare până la 100.000 lei)

50 euro/an pentru locuințele de tip B (asigurare până la 50.000 lei)

Costurile reduse sunt concepute pentru a facilita accesul universal la protecție împotriva dezastrelor naturale.

Evoluția din martie 2026 confirmă o tendință de creștere stabilă a numărului de locuințe asigurate obligatoriu în România. Deși nivelul de acoperire continuă să crească, diferențele dintre urban și rural, precum și cele regionale, rămân semnificative.

Asigurarea PAD rămâne un instrument critic pentru gestionarea riscurilor naturale și protejarea patrimoniului locativ la nivel național.