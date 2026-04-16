Se schimbă modul de impozitare. Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța (SPIT) anunță implementarea, începând cu anul fiscal 2025, a unui nou mecanism de administrare fiscală locală: sistemul de impozitare prin rol fiscal unic, care modifică modul de evidențiere și repartizare a obligațiilor fiscale pentru bunurile imobile deținute în coproprietate.

Această schimbare are ca obiectiv principal individualizarea obligațiilor fiscale pentru fiecare contribuabil, în funcție de cota-parte deținută dintr-un imobil, fără a afecta forma juridică de proprietate.

Noul sistem implementat de SPIT Constanța presupune ca fiecare proprietar sau utilizator comun al unui imobil să fie evidențiat separat din punct de vedere fiscal. Astfel, impozitul nu mai este calculat global pentru întregul bun, ci este împărțit proporțional între toți deținătorii.

Conform reglementărilor fiscale aplicabile, în cazul clădirilor și terenurilor aflate în proprietate sau folosință comună, fiecare contribuabil datorează impozit sau taxă corespunzător cotei sale din imobil.

Acest mecanism este aplicabil inclusiv în situațiile de coproprietate între soți, unde obligația fiscală se împarte în mod egal, fiecare persoană fiind responsabilă pentru jumătate din impozitul total aferent bunului.

Implementarea rolului fiscal unic este realizată în conformitate cu prevederile Codului fiscal din România și normele metodologice de aplicare, care reglementează impozitele și taxele locale.

Sistemul respectă principiile de individualizare a obligațiilor fiscale și are rolul de a asigura o evidență clară și transparentă a contribuțiilor datorate de fiecare persoană fizică sau juridică.

Începând cu anul fiscal 2026, deciziile de impunere emise de SPIT Constanța vor reflecta exclusiv obligațiile fiscale aferente cotei-părți deținute de fiecare contribuabil.

Astfel, fiecare persoană va primi o decizie de impunere personalizată, care va include doar sumele corespunzătoare dreptului său de proprietate sau folosință asupra bunurilor imobile declarate.

Acest sistem elimină evidențierea globală a impozitului pentru întregul imobil în documentele individuale și mută accentul pe responsabilitatea fiscală individuală.

Platforma online eTax SPIT oferă contribuabililor acces securizat la informațiile fiscale aferente.

Utilizatorii care dețin cont activ pot vizualiza exclusiv datele corespunzătoare cotelor lor de proprietate, precum și informațiile fiscale ale persoanelor asociate aceluiași cont, acolo unde este cazul.

Digitalizarea acestui proces contribuie la o administrare mai eficientă a datelor fiscale și la creșterea transparenței în relația dintre contribuabili și administrația locală.

Implementarea acestui mecanism aduce o serie de avantaje importante: