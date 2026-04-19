Refularea canalizării într-un apartament este una dintre cele mai frecvente și costisitoare probleme din locuințele colective. Deși prima reacție a proprietarilor este să considere asociația de proprietari responsabilă, situația juridică nu este automată și depinde de cauza concretă a incidentului.

În multe cazuri, răspunderea este stabilită în funcție de modul de utilizare a instalațiilor și de dovada întreținerii părților comune, scrie avocatul Gelu Pușcaș într-un mesaj pe pagina de Facebook ”Consultanță Asociații Proprietari”.

Instalațiile de scurgere și coloanele de canalizare sunt, în mod obișnuit, părți comune ale imobilului. Acest lucru înseamnă că asociația de proprietari are obligația de întreținere și intervenție pentru menținerea funcționării lor.

Totuși, această obligație NU înseamnă răspundere automată pentru orice avarie sau daună produsă în apartamente.

În practică, una dintre situațiile frecvente este:

înfundarea coloanei de scurgere;

refularea apei în unul sau mai multe apartamente;

producerea de pagube materiale în locuințe.

Proprietarul afectat solicită despăgubiri de la asociație, considerând că este responsabilă pentru partea comună a instalației.

Scenariu juridic Cauza avariei Situații/Exemple concrete Cine răspunde Condiții de angajare a răspunderii A. Defect sau lipsă de întreținere a instalației comune Probleme tehnice ale instalației comune – neefectuarea lucrărilor de întreținere- degradarea instalației- lipsa intervențiilor periodice Asociația de proprietari Se dovedește culpa asociației (neglijență, lipsă mentenanță, defect cunoscut sau ignorat) B. Utilizare necorespunzătoare de către proprietari Folosirea incorectă a instalațiilor – resturi alimentare aruncate în chiuvetă- obiecte solide în canalizare- utilizare improprie a instalațiilor sanitare Proprietarul vinovat Se dovedește legătura dintre acțiunea proprietarului și blocajul produs

Conform legislației privind asociațiile de proprietari:

proprietarii au obligația de a-și întreține locuința și instalațiile interioare;

este interzisă afectarea celorlalți proprietari;

fiecare proprietar răspunde pentru prejudiciile cauzate prin fapta proprie;

asociația răspunde doar pentru partea comună atunci când există culpă sau lipsă de întreținere dovedită.

Un aspect esențial, frecvent ignorat în practică, este că simpla existență a unei părți comune nu atrage automat răspunderea asociației de proprietari. Calificarea unei instalații ca fiind „comună” nu este, în sine, suficientă pentru a fundamenta obligația de despăgubire. Din perspectivă juridică, răspunderea poate fi angajată doar în măsura în care se dovedește o culpă concretă a asociației, cum ar fi neîntreținerea instalației sau existența unei defecțiuni structurale imputabile acesteia. În absența unei asemenea dovezi, asociația nu poate fi obligată să acopere prejudiciile produse.

În situațiile în care instalația comună este întreținută corespunzător, nu se identifică un defect tehnic, iar cauza incidentului este utilizarea incorectă, cererile de despăgubire formulate împotriva asociației de proprietari pot fi respinse. Elementul determinant în astfel de spețe îl reprezintă proba cauzalității, respectiv identificarea exactă a persoanei care a generat blocajul și a condițiilor în care s-a produs acesta.