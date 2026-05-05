Permis de conducere suspendat pentru amenzile rutiere neplătite. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus în dezbatere publică normele de aplicare ale sistemului, iar primele suspendări efective ale permiselor ar putea avea loc în toamna anului 2026. Pentru implementarea completă a mecanismului, este necesară interconectarea bazelor de date între Ministerul Finanțelor și MAI, precum și finalizarea normelor de aplicare.

Conform prevederilor ordonanței, șoferii au la dispoziție 90 de zile pentru achitarea amenzilor contravenționale, termen calculat de la data comunicării procesului-verbal. În cazul în care obligația nu este îndeplinită, perioada de suspendare se stabilește raportat la suma restantă, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți, iar fracțiile de zi nu sunt luate în calcul.

Suspendarea dreptului de a conduce începe la ora 0:00 a celei de-a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile și se încheie la ora 24:00 a ultimei zile corespunzătoare perioadei calculate. Măsurile se aplică exclusiv amenzilor contravenționale emise după intrarea în vigoare a mecanismului, stabilită pentru 25 august 2026, la șase luni de la publicarea ordonanței.

Pentru a preveni aplicarea sancțiunii, organul fiscal local trebuie să transmită o somație de plată în cel mult 30 de zile de la identificarea restanțelor. Aceasta va include data limită pentru achitare și perioada exactă de suspendare a permisului.

Dacă amenzile sunt achitate integral, dreptul de a conduce este redobândit în termen de două zile lucrătoare de la constatarea plății, iar organul fiscal local introduce mențiunile necesare privind redobândirea.

Normele de aplicare au fost propuse de MAI pe 22 aprilie sub forma unui proiect de hotărâre de guvern care stabilește detaliile procedurale, inclusiv modelul formularului de somație. Acest model urmează să fie aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

Pentru ca întregul sistem să devină funcțional, proiectul trebuie aprobat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial, după care normele vor deveni aplicabile. Primele suspendări ar putea fi resimțite efectiv spre finalul toamnei, în funcție de termenul de 90 de zile acordat pentru plata amenzilor.