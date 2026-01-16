ANAF a început verificările analizând autoturismele înmatriculate, iar în cazul celor cu valoare de piață mare, în general peste 100.000 de euro, inspectorii au făcut un pas suplimentar. Ei au comparat valoarea mașinii cu veniturile declarate de cumpărător.

În 66 de cazuri, veniturile raportate la stat au fost prea mici ca să justifice o achiziție de acest nivel. Autoritățile au transmis că aceste situații au fost încadrate ca risc fiscal ridicat, iar controalele urmează să fie extinse.

În timpul verificărilor, inspectorii antifraudă au identificat și cazuri concrete de achiziții făcute fără justificare clară a banilor. Un exemplu este al unei persoane care a cumpărat o mașină de aproximativ 100.000 de euro în numerar și nu a putut explica proveniența sumei.

În alte situații, valoarea mașinii trecută în acte a fost mai mică decât cea reală. Este menționat un caz în care o mașină sport de lux, vândută anterior cu aproape 610.000 de lei, a fost tranzacționată tot cash, dar cu o sumă subevaluată în documente.

Într-un alt exemplu, un SUV premium de 428.000 de lei a fost cumpărat într-o tranzacție în care nici vânzătorul, nici cumpărătorul nu au putut justifica sursa banilor.

Tudor Rudău, inspector general DGAF, a explicat că apar semne de întrebare atunci când o persoană nu are venit impozabil declarat, nu are o formă de activitate autorizată și nu figurează ca asociat sau administrator într-o firmă.

El a mai arătat că situația devine și mai problematică atunci când persoana nu are contract de muncă și nici cont bancar. În aceste condiții, inspectorii pot considera că există risc fiscal ridicat și nu există o justificare pentru achiziția respectivă.

„Ridică semne de întrebare lipsa unui venit impozabil declarat în perioada anterioară, inexistența unei forme de autorizare sau de activitate independentă, lipsa calității de asociat sau administrator la o societate, lipsa unui contract individual de muncă, și la toate acestea, dacă adăugăm și lipsa unui cont bancar, putem să spunem că există un risc fiscal ridicat și că nu există o justificare pentru achiziția respectivă”, spune Tudor Rudău, inspector general DGAF, potrivit Pro TV.

În cazul în care persoanele verificate indică alte surse de bani, cum ar fi cadourile, inspectorii antifraudă cer și în aceste situații documente care să susțină explicațiile oferite.

Verificările urmăresc să stabilească dacă sumele folosite la achiziție sunt trasabile și dacă au fost obținute legal, astfel încât să respecte regulile privind fiscalizarea veniturilor.

Cornel Grama, consultant fiscal, a explicat că dacă o persoană nu poate justifica proveniența sumelor folosite, Codul fiscal prevede impozitarea veniturilor nejustificate cu 70%.

În astfel de cazuri, dacă persoana nu poate achita suma rezultată, se poate ajunge la sechestru pe bunurile respective, inclusiv pe autoturismele cumpărate.

„Se duc la ei și îi întreabă de sănătate, de unde au avut bani să ia mașina respectivă. Lucrul ăsta se întâmplă nu numai la noi, se întâmplă și în alte țări, și dacă nu poate justifica proveniența acelor sume de bani, codul fiscal zice că veniturile nejustificate sunt impozitate cu 70%. Evident că nu au 70% și atunci se pune sechestru pe bunurile respective, pe autoturismele în cauză”, declară Cornel Grama, consultant fiscal.

Pe lângă sechestru, cei verificați pot primi și amendă dacă plata a fost făcută în numerar peste limita legală. Potrivit legii, într-o tranzacție între două persoane fizice se pot plăti cash cel mult 50.000 de lei, iar diferența trebuie achitată prin transfer bancar.

În cazul încălcării acestei reguli, amenda este de 25% din valoarea plăților, atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător.