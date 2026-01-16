Banca Transilvania avertizează că apar frecvent materiale în online care folosesc fără autorizare identitatea băncii sau a altor entități din grupul financiar. Instituția precizează că unele dintre aceste materiale sunt construite astfel încât să pară legitime, pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.

Banca explică faptul că obiectivul acestor tentative este colectarea datelor personale sau financiare ale clienților. Ulterior, aceste informații pot fi folosite în scopuri frauduloase, în contextul în care numărul tentativelor de înșelăciune din mediul online este în creștere.

În mesajul transmis, Banca Transilvania a indicat mai multe măsuri de precauție pentru clienții care pot fi expuși la fraude. Instituția recomandă ca oamenii să verifice întotdeauna sursa informațiilor și să interacționeze doar cu canalele oficiale ale băncii.

BT mai avertizează că nu este recomandată comunicarea prin grupuri private de WhatsApp cu persoane care pretind că sunt reprezentanți ai băncii. Totodată, banca transmite că nu solicită date personale prin formulare neoficiale.

În același mesaj, BT punctează și ideea că ofertele care par „prea bune ca să fie adevărate” sunt, cel mai probabil, tentative de fraudă.

Banca Transilvania a oferit și câteva repere prin care oamenii pot verifica dacă o reclamă sau o ofertă este reală. Un prim semnal de alarmă este sursa: dacă materialul provine de la un cont necunoscut, fără bifă de verificare sau fără legătură cu paginile oficiale BT, acesta trebuie tratat cu suspiciune.

Banca atrage atenția și asupra linkurilor. Instituția spune că comunicările sale direcționează exclusiv către domenii oficiale și nu folosesc linkuri scurtate, adrese web neobișnuite sau texte cu greșeli gramaticale. În acest context, verificarea atentă a adresei URL este un pas important înainte de a accesa orice pagină sau formular.

Un alt element semnalat este conținutul promisiunilor. Dacă mesajul promite câștiguri rapide, acces la cursuri exclusive sau oportunități garantate, BT spune că acesta este un semnal clar de alarmă.

Banca Transilvania mai explică faptul că, deși unele materiale pot părea bine realizate din punct de vedere vizual, există indicii care le pot da de gol. Printre acestea se numără greșelile de scriere, tonul prea agresiv sau lipsa informațiilor concrete.

În plus, BT avertizează că oamenii nu ar trebui să se bazeze pe comentariile de la postări sau reclame. Atacatorii pot crea comentarii false pentru a valida o reclamă frauduloasă și pentru a construi artificial încrederea în ofertă.