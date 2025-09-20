Timp de mulți ani, Germania a fost văzută drept principalul motor economic al Europei. Totuși, în prezent tot mai mulți analiști se întreabă dacă această imagine va mai fi valabilă și în perioada următoare, notează CNBC.

Holger Schmieding, economist-șef la Berenberg, a declarat pentru CNBC că în Germania se observă ”o creştere majoră a comenzilor de apărare şi a investiţiilor în infrastructură”.

Deocamdată, aceste schimbări nu se reflectă în statisticile de producție: ”Totul progresează aşa cum ne-am aşteptat după marea reformă a frânei datoriilor. Cheltuielile reale sunt însă mai lente decât au sperat anumiţi comentatori mai entuziaşti. În Germania, durează până se cheltuie banii.”

Și Franziska Palmas, economistă senior pentru Europa la Capital Economics, atrage atenția că extinderea bugetară va genera ”un deficit mult mai ridicat” în viitor, alături de efecte secundare neașteptate. ”Ceva ce poate a trecut neobservat este faptul că guvernul Merz nu doar creşte cheltuielile pentru apărare şi infrastructură, ci foloseşte şi spaţiul fiscal suplimentar pentru alte tipuri de cheltuieli”, a explicat ea.

Printre aceste măsuri se regăsesc reducerea taxelor la electricitate pentru companii, dar și acoperirea cheltuielilor mai mari cu pensiile, sistemul sanitar și prestațiile sociale.

”Măsuri precum reducerea taxei pe electricitate vor avea un efect pozitiv asupra economiei, dar cheltuielile suplimentare pentru sănătate şi pensii nu vor stimula creşterea, deoarece reflectă mai degrabă costurile demografice în creştere”, a precizat Palmas.

În opinia sa, aceste politici ar putea sprijini economia Germaniei în 2026, însă rezultatele s-ar putea dovedi mai modeste decât se așteaptă mulți economiști.

Recent, principalele institute de cercetare economică din Germania au redus estimările de creștere, prognozând un avans de puțin peste 1% pentru anul viitor. La rândul ei, Banca Centrală Europeană estimează un ritm similar, de aproximativ 1%, pentru întreaga zonă euro în 2026.

Schmieding calculează că stimulul fiscal german ar putea adăuga circa 0,3 puncte procentuale la creșterea țării, ceea ce s-ar traduce printr-un plus de 0,1 puncte pentru întreaga zonă euro. În schimb, Palmas anticipează un impact mai mic, de aproximativ 0,2% în 2026.

Pe lângă situația Germaniei, vor conta și alte elemente pentru economia zonei euro în următorul an: reducerile recente ale dobânzilor operate de BCE și ritmul rapid al creșterii Spaniei, susținut de imigrație și dinamismul pieței muncii.