Mills Lane, al treilea om din ring în peste 100 de meciuri de campionat de box, a murit, potrivit oficialilor din Nevada.

Lane, căruia îi plăcea să strige „Let’s get it on”, după ce le dădea instrucțiuni celor doi pugiliști înainte de fiecare meci, avea 85 de ani, potrivit biografiei sale de pe site-ul International Boxing Hall of Fame, relatează CNN.

El a fost arbitrul fără menajamente al unor lupte la care au participat Muhammad Ali, Mike Tyson, Thomas Hearns sau Julio César Chávez.

A fost arbitru în meciul celebru al lui Tyson

Lane a fost arbitru la meciul revanșă pentru titlul la categoria grea din iunie 1997, în care Tyson a fost descalificat pentru că l-a mușcat de două ori de urechi pe campionul Evander Holyfield.

„Nevada Boxing Hall of Fame deplânge dispariția marelui arbitru Mills Lane. Rezident de mult timp în Reno, Mills a fost procuror și mai târziu judecător la Tribunalul Districtual din Washoe County”.au declarat oficialii la anunțarea morții lui Lane.

Procurorul districtual al comitatului Washoe, Chris Hicks, a scris pe Twitter: „Mills Lane a fost un stâlp al justiției în comitatul Washoe. A fost un procuror districtual dedicat, fără menajamente, care a pus victimele infracțiunilor și siguranța publică pe primul loc.”

Lane a fost, de asemenea, vedeta serialului „Judge Mills Lane” în perioada 1998-2002, apărând în peste 700 de episoade, potrivit Internet Movie Database (IMDB).

El i-a spus lui Larry King în 2000 că dacă Mike Tyson nu l-ar fi mușcat pe Holyfield, făcând din această luptă mai mult decât un simplu titlu sportiv, nu ar fi avut emisiunea.

„Dar eu eram pe bancă. Eram doar un judecător de tribunal. Arbitrajul luptelor este un hobby. Mike i-a luat o bucată din urechea lui Evander, iar primul lucru pe care îl știți, oamenii au făcut mare vâlvă”, a spus el.

A suferit un atac cerebral în 2002

Cariera lui Lane s-a încheiat când a suferit un atac cerebral în 2002, potrivit presei.

„Am fost întristat să aflu astăzi de moartea lui Mills Lane. Mills a fost un nevadan extraordinar. Donna și cu mine transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei sale, prietenilor și celor dragi”, a declarat Joe Lombardo, guvernatorul ales al statului Nevada.

Comentatorul sportiv Jim Gray a scris pe Twitter că Mills Lane a fost un tip grozav și un bun prieten. El a spus că munca sa în haosul din „Lupta mușcăturilor” a fost remarcabilă.

„Fie ca Dumnezeu să-l odihnească în pace. Ne va lipsi tuturor”, a scris el.

Potrivit International Boxing Hall of Fame, Lane s-a apucat de box după ce s-a înrolat în Marină în 1956. El a câștigat titlul NCAA la categoria welter la box în 1960. Site-ul BoxRec.com spune că a pierdut primul său meci ca profesionist în 1961, apoi a câștigat ultimele 10 meciuri.

A început să arbitreze în 1963, precizează site-ul, iar ultimul său meci a fost în noiembrie 1998, când Hearns l-a învins pe Jay Snyder.

A fost selectat pentru Hall of Fame în 2013.