Doliu în SUA! Rudolph Isley s-a stins din viață

Doliu în SUA! Rudolph Isley, unul dintre membrii celebrei trupe americane „The Isley Brothers”, s-a stins din viață. A devenit celebru la nivel internațional datorită talentului său muzical.

A cucerit oamenii cu ajutorul hiturilor „Shout”, „This Old Heart Of Mine” și „It’s Your Thing”.

A decedat la onorabila vârstă de 84 de ani. „The Isley Brothers” a făcut nefericitul anunț vineri, 13 octombrie 2023, prin intermediul rețelelor sociale. Nu a precizat, însă, data exactă a decesului său și nici cauza morții sale. Totuși, presa americană susține că el ar fi murit în somn, la domiciliul său din Chicago, pe data de 11 octombrie 2023.

„Cerul a mai câștigat un înger. Inimile noastre sunt îndurerate când anunțăm trecerea în neființă a iubitului nostru frate, Rudolph Isley. În timp ce trecem prin această durere profundă, vă rugăm să ne înțelegeți și să respectați intimitatea familiei noastre în această perioadă dificilă. Nu uitați să-i țineți aproape pe cei dragi. Ne va fi dor de fratele nostru, dar știm că se află într-un loc mai bun. Pentru totdeauna în inimile noastre”, este mesajul postat, vineri dimineață, pe pagina oficială de Facebook a The Isley Brothers.

Postarea respectivă a strâns mii de comentarii în câteva ore. Oamenii au transmis gânduri bune familiei îndoliate: Condoleanțele mele! Îmi pare atât de rău pentru pierderea ta. / Rugăciuni pentru familia ta. / Rugăciunile și condoleanțele mele se îndreaptă către familia Isley. / Un om bun, un muzician minunat și un scriitor minunat… a urmat calea lui Rev Green. / Cele mai profunde condoleanțe. Îl iubesc pe Rudolph, era un tip atât de drăguț, cu siguranță știa să cânte gospel sau R&B. / Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Rudolph Isley, o pierdere masivă pentru scena muzicală. / Odihnește-te în pace. Ai domnit pe pământ și acum în Ceruri. Mulțumesc pentru muzica frumoasă.

Despre Rudolph Isley

Rudolph Isley s-a născut în Cincinnati, Ohio, în anul 1939. Împreună cu frații săi a fondat „The Isley Brothers” în anii 50.

Iniţial, a fost un grup de gospel. The Isley Brothers a devenit cunoscut datorită hiturilor „Shout” (1959), „This Old Heart of Mine” (1966) şi „It’s Your Thing” (1969). A primit și un Premiu Grammy, de-a lungul carierei sale muzicale. The Isley Brothers a fost inclus în „Rock and Roll Hall of Fame” în anul 1992.

În ciuda acestui succes, Rudoph Isley a părăsit industria muzicală în anul 1989 pentru a deveni pastor.