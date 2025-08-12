Criza din sistemul de învățământ se adâncește, iar noul an școlar ar putea începe sub amenințarea protestelor. Marți seara, la B1 TV, ministrul Educației, Daniel David, a admis că situația este „foarte complicată” și a transmis că este dispus să renunțe la funcție dacă acest gest ar soluționa problemele financiare din domeniu.

„Eu le-am spus și sindicaliștilor că nu e o problemă ca eu să plec (să își dea demisia – n.r.), dacă asta ar rezolva problema financiară a Educației. Nu vorbesc la nivel de țară, măcar la nivel de Educație. Ceea ce, din păcate, nu se întâmplă. Pentru mine, ca ministru, datoria este să mă asigur că fac tot ce depinde de mine ca din toamnă să putem avea un sistem de învățământ care funcționează, care are salarii și care are burse”, a declarat Daniel David.

Ministrul a subliniat că obiectivele sale coincid cu cele ale sindicatelor, însă metodele diferă fundamental.

„Eu sunt convins că și sindicaliștii doresc același lucru, doar că mijloacele sunt complet diferite. Eu știu care este bugetul. Ca ministru, trebuie să implementez un program de guvernare și o lege fiscal-bugetară. Și unde depinde de mine, le-am spus sindicaliștilor, am spus și altor profesori din sistem, organizațiilor studențești și elevilor… dacă au sugestii, dacă au idei care pot ajuta implementările pe care le țintim, eu sunt deschis și gata să le asum.”

Daniel David a explicat că nu poate acționa unilateral în privința modificărilor majore:

„În ceea ce privește reglementările de la nivelul legii și de la nivelul Programului de guvernare… acolo decizia nu este doar a mea”.

Tensiunile dintre sindicatele din Educație și Guvern se adâncesc, după ce negocierile purtate luni cu premierul Ilie Bolojan nu au dus la niciun rezultat concret. Liderii sindicali anunță că sunt pregătiți să blocheze începerea anului școlar, acuzând lipsa de reacție la revendicările lor.

Întâlnirea, desfășurată la Palatul Victoria, a avut ca punct central nemulțumirile legate de măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar. Sindicaliștii spun că aceste măsuri vor afecta direct calitatea învățământului și condițiile de lucru ale cadrelor didactice.

„Vom boicota începutul anului şcolar”, au transmis tranșant liderii de sindicat la finalul discuțiilor.

Criticile au vizat și Ministerul Educației, sindicaliștii cerând demisia ministrului Daniel David.

„Premierul ne-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce am avut de spus”, au subliniat reprezentanții federațiilor din învățământ, sugerând că dialogul a fost mai degrabă formal decât constructiv.

În paralel cu negocierile, protestele continuă. Pichetele vor fi reluate marți și miercuri, iar liderii sindicali anunță că, deși anul școlar ar trebui să înceapă pe 1 septembrie, decizia privind începerea efectivă a cursurilor pe 8 septembrie depinde de evoluția conflictului. Calendarul acțiunilor de protest urmează să fie definitivat în următoarele zile.