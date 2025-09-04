Adrian Toni Neacșu a subliniat că, deși coaliția deține 311 parlamentari din 463, opoziția are 126 de parlamentari, iar restul de până la 153 ar fi independenți, ceea ce face ca pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură să fie necesare 232 de voturi. Totodată, aceeași majoritate este suficientă pentru aprobarea legilor organice care cer o majoritate calificată.

„Scriu aici doar pentru a rămâne consemnat: Guvernul Ilie Bolojan este primul guvern din istoria noastră parlamentară de 35 de ani care își angajează răspunderea chiar împotriva propriei majorități parlamentare, aproape absolută. Coaliția are 311 parlamentari (din 463) , în timp ce cele 3 partide din opoziție mai au 126 parlamentari. Până la maxim 153 ar mai fi independenți, adică plecați de la SOS și POT. Ca să treacă o moțiune de cenzură e nevoie de 232 de voturi. Aceeași majoritate e necesară pentru a trece chiar și legile organice, cele pentru care se cere o majoritate specială, majoritate calificată pe care puterea o îndeplinește pe deplin”, a scris el pe Facebook.

„Procedura legiferării prin angajarea răspunderii este una permisa de Constituție doar în mod excepțional, fiind de principiu o încălcare a principiilor democratice. Nu au existat în istorie decât până în 30 de angajări de răspundere, din care 15 ale lui Emil Boc si 7 ale lui Ludovic Orban. Acum suntem deja la a 6-a în câteva luni, însemnând în realitate peste 50 de legi modificate (le-am pierdut numărul)”, a precizat acesta.

Adrian Toni Neacșu a explicat că, în trecut, angajarea răspunderii a fost folosită conform Constituției pentru a depăși blocajele parlamentare întâlnite de guvernele fără majoritate stabilă.

El a subliniat însă că, în cazul actual, Guvernul ar fi putut adopta orice lege prin Parlament sau OUG, chiar mai rapid decât prin această procedură, ceea ce înseamnă că Ilie Bolojan utilizează angajarea răspunderii chiar împotriva propriei coaliții parlamentare.