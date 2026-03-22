Pâinea ar putea deveni mai scumpă pentru consumatorii români până la finalul lunii martie, în contextul creșterilor accelerate ale prețurilor la carburanți și energie. Președintele Rompan, Aurel Popescu, avertizează că majorarea costurilor de producție și transport pune presiune pe producători, iar fără măsuri de sprijin din partea autorităților, aceste scumpiri vor ajunge inevitabil la raft.

Aurel Popescu a explicat că prețul pâinii și al produselor de panificație ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, dacă Guvernul nu va interveni cu măsuri concrete pentru sprijinirea industriei alimentare.

Liderul Rompan a subliniat pentru G4Food că sectorul panificației reprezintă ultima verigă din lanțul economic și că producătorii sunt obligați să ajusteze prețurile atunci când costurile cresc, pentru a evita pierderile.

„În mod cert o să fie dacă Guvernul nu ia nicio măsură vor fi creşteri de preţuri. Dacă Guvernul ia măsură cu transportatorii, cu agricultorii, dar cu industria alimentară nu, sigur că noi ca ultima verigă din lanț, o să facem așa ce trebuie ca să lucrăm în condiții să nu fim în pierdere, nu?”, a spus Aurel Popescu.

Potrivit acestuia, situația este influențată în special de evoluția prețului petrolului și de scumpirea energiei, factori care afectează direct transportul și procesul de producție.

Aurel Popescu a precizat că, în prezent, estimările indică o creștere de o cifră, de sub 10%, însă nu poate fi exclus un impact mai mare în cazul în care criza petrolului se va prelungi sau dacă autoritățile nu vor adopta măsuri de sprijin.

Aurel Popescu a arătat că fiecare operator economic este nevoit să reacționeze atunci când constată că activitatea sa devine neprofitabilă, iar ajustarea prețurilor este adesea singura soluție pentru a rămâne competitiv pe piață.

În opinia sa, orice majorare a costurilor de producție, în special cele legate de transport și energie, se va reflecta inevitabil în prețul final plătit de consumatori.

„Nu pot estima nimic deocamdată pentru că nimeni nu știe ce se va întâmpla cu petrolul. Deocamdată creșterile sunt de o cifră, să spun, până în 10%, noi le contabilizăm și vedem ce se întâmplă și vom lua măsuri. Fiecare agent economic, când constată că lucrează în pierdere, modifică prețul”, a mai precizat președintele Rompan.

În acest context, reprezentanții industriei panificației intenționează să discute cu oficialii guvernamentali despre situația sectorului.

Președintele Rompan a anunțat că o întâlnire cu viceprim-ministrul Oana Gheorghiu este programată pentru începutul săptămânii viitoare, urmând ca problemele legate de creșterea costurilor și necesitatea unor măsuri de sprijin să fie puse pe agenda discuțiilor.

Reprezentanții industriei speră că eventualele intervenții ale guvernanților vor contribui la stabilizarea pieței și la limitarea impactului asupra prețurilor alimentelor de bază.

Aurel Popescu a mai avertizat că, în lipsa unor acțiuni ferme din partea autorităților, producătorii nu vor avea altă opțiune decât să transfere costurile suplimentare către consumatori.