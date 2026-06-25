Atenționare de călătorie pentru Serbia: proteste anunțate în mai multe orașe

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească spre sau dinspre Republica Serbia că, în perioada 27 – 28 iunie, sunt anunțate demonstrații și proteste stradale în mai multe orașe. Manifestările sunt prevăzute în Belgrad, dar și în localitățile Kragujevac și Kraljevo.

Autoritățile recomandă prudență sporită în deplasări și evitarea zonelor aglomerate sau a perimetrelor în care se desfășoară acțiuni de protest. Totodată, este indicată urmărirea constantă a informațiilor oficiale și a actualizărilor din presa locală, precum și respectarea instrucțiunilor transmise de autoritățile sârbe.

Pe fondul acestor evenimente, pot apărea restricții temporare de circulație sau modificări ale rutelor obișnuite în zonele afectate. MAE transmite că cetățenii români aflați pe teritoriul Republicii Serbia pot apela, în caz de urgență, numerele locale dedicate intervențiilor: +381-11192 pentru poliție, +381-11193 pentru pompieri, +381-11194 pentru ambulanță și +381-111987 pentru asistență auto.

Pentru sprijin consular, sunt disponibile liniile telefonice ale Ambasadei României la Belgrad: +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798. Acestea sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate, unde apelurile sunt preluate permanent de operatori specializați.

„MAE recomandă cetățenilor români să manifeste atenție sporită, să evite zonele aglomerate și cele în care se desfășoară acțiuni de protest. Totodată, se recomandă cetățenilor români să monitorizeze constant anunțurile oficiale și știrile locale și să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale”, se arată în comunicat.

Cetățenii care se confruntă cu situații dificile, cu caracter de urgență, pot utiliza și numărul de urgență al misiunii diplomatice: +381 63 319 425. Sunt disponibile suplimentar contactele Consulatului General al României la Vârșeț (+381 644 584 833) și ale Consulatului General al României la Zaječar (+381 692 799 650).

Autoritățile recomandă consultarea periodică a paginilor oficiale belgrad.mae.ro și mae.ro., pentru actualizări privind situația din teren și eventuale măsuri suplimentare dispuse de autoritățile locale.

De asemenea, cetățenii români care călătoresc în afara țării sunt încurajați să utilizeze aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pe platformele mobile Android și iOS, care oferă alerte, recomandări și informații utile pentru deplasări internaționale.