Conectare la Europa prin infrastructură: Moldova pregătește o linie feroviară strategică
SURSA FOTO: Dreamstime - cale ferată
Republica Moldova avansează în procesul de conectare a infrastructurii feroviare la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Studiul de fezabilitate pentru linia Ungheni–Chișinău–Revaca urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2027. Autoritățile estimează că procedurile de licitație pentru execuția lucrărilor ar putea fi lansate în 2028. Proiectul vizează realizarea primei căi ferate electrificate cu ecartament european din țară.
Etapele proiectului feroviar și calendarul estimat
Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Acesta a precizat că finanțarea pentru elaborarea studiului de fezabilitate a fost stabilită la Bruxelles.
La discuții a participat și comisarul europeană pentru Extindere, Marta Kos. Informațiile au fost prezentate în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.
„În 18 luni, la finalul lui 2027, vom avea acest studiu de fezabilitate, ceea ce ne va permite să lansăm licitațiile pentru execuția lucrărilor începând cu anul 2028”, a declarat Vladimir Bolea la emisiunea „În Context” de la Moldova 1.
Potrivit oficialului, noua linie feroviară va conecta Ungheni, Chișinău și Revaca. Infrastructura urmează să fie construită de la zero, cu ecartament european. Proiectul prevede o rețea complet electrificată. Parametrii tehnici vor fi aliniați standardelor europene din domeniul transporturilor.
Caracteristicile tehnice ale viitoarei infrastructuri
Oficialii susțin că infrastructura va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 km/h. „Va fi un drum feroviar european, electrificat și proiectat conform standardelor rețelei TEN-T”, a explicat ministrul, potrivit timpul.md.
Proiectul este prezentat drept una dintre cele mai importante investiții din sectorul transporturilor. Inițiativa este legată de procesul de integrare a Republicii Moldova în rețelele europene de infrastructură.
Guvernul lucrează la integrarea Aeroportului Internațional Chișinău în viitoarea infrastructură feroviară. Este proiectată o stație care va permite preluarea pasagerilor.
Totodată, sunt purtate discuții pentru identificarea surselor de finanțare externe. Planurile vizează crearea unei conexiuni directe între transportul aerian și cel feroviar.
Extinderea infrastructurii aeroportuare
Aeroportul Internațional Chișinău urmează să fie extins. „În această toamnă, după finalizarea procedurilor de achiziție, vor începe lucrările de extindere a terminalului existent cu aproximativ 5.000 de metri pătrați.” Modernizarea urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru pasageri. Intervențiile sunt corelate cu creșterea traficului aerian.
La 23 iunie, la Bruxelles, Republica Moldova, Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au semnat o scrisoare de intenție privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru linia feroviară electrificată Ungheni–Chișinău–Revaca–Aeroport.
Proiectul este inclus în Planul de creștere pentru Republica Moldova. Estimările indică posibilitatea mobilizării unor investiții de până la două miliarde de euro. Inițiativa face parte din eforturile de dezvoltare a conexiunilor cu infrastructura europeană.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.