Conectare la Europa prin infrastructură: Moldova pregătește o linie feroviară strategică

Republica Moldova avansează în procesul de conectare a infrastructurii feroviare la rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Studiul de fezabilitate pentru linia Ungheni–Chișinău–Revaca urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2027. Autoritățile estimează că procedurile de licitație pentru execuția lucrărilor ar putea fi lansate în 2028. Proiectul vizează realizarea primei căi ferate electrificate cu ecartament european din țară.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Acesta a precizat că finanțarea pentru elaborarea studiului de fezabilitate a fost stabilită la Bruxelles.

La discuții a participat și comisarul europeană pentru Extindere, Marta Kos. Informațiile au fost prezentate în cadrul emisiunii „În Context” de la Moldova 1.

„În 18 luni, la finalul lui 2027, vom avea acest studiu de fezabilitate, ceea ce ne va permite să lansăm licitațiile pentru execuția lucrărilor începând cu anul 2028”, a declarat Vladimir Bolea la emisiunea „În Context” de la Moldova 1.

Potrivit oficialului, noua linie feroviară va conecta Ungheni, Chișinău și Revaca. Infrastructura urmează să fie construită de la zero, cu ecartament european. Proiectul prevede o rețea complet electrificată. Parametrii tehnici vor fi aliniați standardelor europene din domeniul transporturilor.

Oficialii susțin că infrastructura va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 km/h. „Va fi un drum feroviar european, electrificat și proiectat conform standardelor rețelei TEN-T”, a explicat ministrul, potrivit timpul.md.

Proiectul este prezentat drept una dintre cele mai importante investiții din sectorul transporturilor. Inițiativa este legată de procesul de integrare a Republicii Moldova în rețelele europene de infrastructură.

Guvernul lucrează la integrarea Aeroportului Internațional Chișinău în viitoarea infrastructură feroviară. Este proiectată o stație care va permite preluarea pasagerilor.

Totodată, sunt purtate discuții pentru identificarea surselor de finanțare externe. Planurile vizează crearea unei conexiuni directe între transportul aerian și cel feroviar.

Aeroportul Internațional Chișinău urmează să fie extins. „În această toamnă, după finalizarea procedurilor de achiziție, vor începe lucrările de extindere a terminalului existent cu aproximativ 5.000 de metri pătrați.” Modernizarea urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru pasageri. Intervențiile sunt corelate cu creșterea traficului aerian.

La 23 iunie, la Bruxelles, Republica Moldova, Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au semnat o scrisoare de intenție privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru linia feroviară electrificată Ungheni–Chișinău–Revaca–Aeroport.

Proiectul este inclus în Planul de creștere pentru Republica Moldova. Estimările indică posibilitatea mobilizării unor investiții de până la două miliarde de euro. Inițiativa face parte din eforturile de dezvoltare a conexiunilor cu infrastructura europeană.