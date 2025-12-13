Salariile medicilor din sistemul public rămân în 2025 sub impactul măsurilor de austeritate aplicate la nivel național, deși sectorul sănătății a beneficiat de câteva excepții care au permis continuarea angajărilor pe posturile vacante.

Veniturile diferă în funcție de specializare, gradație și unitatea sanitară, iar la acestea se adaugă sporuri și plăți pentru gărzi, care pot ridica suma finală cu mult peste salariul de bază.

Documentele de salarizare publicate de spitalele de stat arată următoarele niveluri brute orientative:

Medic rezident (anii II–V): aproximativ între 6.100 și 7.300 lei brut;

Medic specialist: între circa 10.963 lei (gradația 0) și 13.653 lei (gradația 5);

Medic primar: între aproximativ 13.843 lei (gradația 0) și 17.241 lei (gradația 5);

Medic primar cu funcții de conducere: veniturile de bază pot depăși pragul de 19.000 lei.

Pe lângă salariul de bază, medicii primesc mai multe adaosuri, care pot avea un impact semnificativ asupra venitului lunar:

Sporuri pentru condiții de muncă – în anumite specialități pot atinge 70–85% din salariul de bază; modul de calcul a fost ajustat printr-o ordonanță adoptată în iunie 2025;

Indemnizație de hrană – aproximativ 347 lei lunar;

Indemnizație pentru titlul științific de doctor – 950 lei lunar;

Plăți pentru gărzi – ore suplimentare remunerate separat.

Nivelul veniturilor depinde de tipul spitalului (public, privat sau universitar), specializare și clasa de impozitare.

Medic rezident (Assistenzarzt): între circa 5.533 € pe lună pentru primul an și 6.568 € pentru cei aflați în anii 4-5;

Medic specialist (Facharzt): debutanții câștigă aproximativ 7.375 €, iar cei cu experiență după 4 ani pot ajunge la 8.903 €;

Medic primar (Oberarzt): salariile de bază încep de la 8.803 € și pot depăși 10.000 € pentru medici cu experiență;

Medic șef (Chefarzt): veniturile sunt negociabile, putând depăși 200.000 € anual.

Venitul efectiv variază semnificativ față de salariul brut, din cauza impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii. Cota de impozitare pe venit poate fi între 14% și 45%, iar contribuțiile sociale reduc, în medie, venitul net la aproximativ 65% din salariul brut.

În plus, gărzile, munca de noapte și weekend adaugă sume importante, sporind venitul lunar. De asemenea, spitalele private pot oferi pachete salariale negociabile, în timp ce spitalele publice și universitare respectă grilele colective.

Un rezident debutant poate ajunge să primească lunar între 3.000 și 3.500 € net, în timp ce un medic specialist cu experiență poate depăși 5.000 € net, la care se adaugă sumele din gărzi și sporuri.

Sistemul italian folosește salarii anuale brute, împărțite în general în 13 sau 14 plăți lunare, incluzând un „salariu de Crăciun”. Estimările pentru 2025 sunt următoarele:

Medic rezident (Medico in formazione specialistica): 25.000 – 30.000 € anual, echivalentul a 1.600 – 1.900 € brut pe lună, cu un venit net lunar de aproximativ 1.200 – 1.500 €;

Medic specialist (Dirigente Medico): 60.000 – 80.000 € anual, între 3.800 și 5.000 € brut pe lună și 2.200 – 3.000 € net;

Medic primar / director de structură (Primario / Direttore di Struttura): peste 100.000 € anual, peste 6.000 € brut pe lună, cu venit net estimat de peste 3.500 €.

Medicii din spitalele publice câștigă mai puțin decât cei care practică în cabinete private, iar veniturile cresc odată cu vechimea și responsabilitățile asumate.

Medic rezident (Interne/Docteur Junior) în spital public: 35.000 – 50.000 € anual, echivalentul a 2.500 – 4.000 € brut pe lună;

Medic specialist (Praticien hospitalier) în spital public: între 70.000 și 110.000 € anual, respectiv 5.000 – 8.000 € brut lunar;

Medic generalist în cabinet privat: 90.000 – 120.000 € anual, 7.000 – 10.000 € pe lună;

Medic specialist în cabinet privat: între 120.000 și 200.000 € anual sau mai mult, cu posibilitatea unor venituri suplimentare semnificative.

Medic rezident (MIR – Médico Interno Residente): 22.000 – 28.000 € anual, aproximativ 1.200 – 1.600 € brut pe lună și 1.000 – 1.300 € net;

Medic specialist (Médico Adjunto): 45.000 – 65.000 € anual, 2.500 – 3.800 € brut lunar și 1.800 – 2.600 € net;

Medic primar / șef de secție (Jefe de Servicio/Sección): peste 70.000 € anual, peste 4.500 € brut lunar și peste 3.000 € net.

Comunități autonome precum Țara Bascilor, Navarra sau Catalonia oferă salarii mai mari, în timp ce regiuni precum Insulele Canare, Extremadura sau Andalusia au niveluri mai reduse.

Orele suplimentare reprezintă o componentă esențială a venitului, adăugând între 300 € și 1.000 € sau mai mult la salariul lunar net.

Un medic specialist aflat la început de carieră poate primi un salariu de bază net între 1.800 și 2.200 €, care poate crește considerabil odată cu efectuarea gărzilor și acumularea experienței.

Medicii din Austria se bucură de salarii printre cele mai atractive din Europa, reglementate prin contracte colective și influențate de landul în care activează, tipul spitalului, experiență și specializare. Sistemul de salarizare include 14 plăți anuale, dintre care două sunt bonusuri pentru Crăciun și vacanță, iar venitul net depinde de impozitarea progresivă aplicată în Austria.

Medic rezident (Assistenzarzt): între 34.000 și 50.000 € anual, 2.400 – 3.570 € brut lunar și aproximativ 1.800 – 2.400 € net;

Medic specialist (Facharzt): 70.000 – peste 100.000 € anual, 5.000 – 7.140 € brut pe lună și 3.000 – 4.200 € net;

Medic primar (Oberarzt): peste 100.000 € anual, peste 7.140 € brut lunar și peste 4.200 € net;

Medic șef (Chefarzt): peste 150.000 € anual, peste 10.000 € brut lunar și peste 5.500 € net.

Orele de noapte, weekend sau sărbători adaugă sume importante la venitul net, mai ales pentru rezidenți și specialiști.

Salariile pot varia ușor între landuri; de exemplu, spitalele municipale din Viena aplică propriile reguli salariale.

Medic rezident (Assistenzarzt): între 80.000 și 110.000 CHF (~80.000 – 110.000 €) anual, variind în funcție de canton și anii de rezidențiat;

Medic specialist (Facharzt/Oberarzt): 120.000 – 180.000 CHF (~120.000 – 180.000 €) anual, în funcție de experiență și responsabilități;

Medic primar / șef de secție (Chefarzt): peste 200.000 CHF (~200.000 €) anual, cu posibilități de a depăși 300.000 – 400.000 CHF (~300.000 – 400.000 €);

Medic privat cu cabinet propriu: 150.000 – 300.000 CHF (~150.000 – 300.000 €) sau mai mult, venitul fiind influențat de volumul de pacienți și reputație.

Medic rezident (Reservelæge): aproximativ 600.000 DKK (~80.000 €) anual, 50.000 DKK (~6.700 €) brut lunar și 28.000 DKK (~3.750 €) net;

Medic specialist (Afdelingslæge): între 800.000 – peste 1.000.000 DKK (~107.000 – 134.000 €+) anual, 67.000 – 83.000 DKK (~9.000 – 11.000 €+) brut lunar și 35.000 – 45.000 DKK (~4.700 – 6.000 €+) net;

Medic șef / primar (Cheflæge): peste 1.200.000 DKK (~160.000 €) anual, peste 100.000 DKK (~13.400 €) brut lunar și peste 50.000 DKK (~6.700 €) net.

Medic rezident (Rezidens, 0–2 ani): aproximativ 11.000.000 HUF anual, echivalentul a ~920.000 HUF (~2.360 €) brut lunar și ~1.550 € net;

Medic specialist (Szakorvos, 6–10 ani experiență): ~14.000.000 HUF anual, ~1.170.000 HUF (~3.000 €) brut lunar și ~1.950 € net;

Medic specialist senior (10–20 ani experiență): ~17.000.000 HUF anual, ~1.420.000 HUF (~3.640 €) brut lunar și ~2.350 € net;

Medic primar / șef (peste 20 ani experiență): peste 20.000.000 HUF anual, peste 1.670.000 HUF (~4.280 €) brut lunar și peste 2.700 € net.

Medic fără specialitate: salariu brut lunar minim garantat de ~1.860 € (echivalent 3.640 BGN), cu venituri medii estimate între 2.300 și 3.000 €;

Medic specialist: salariu brut minim de ~970 € (1.900 BGN), cu venituri medii estimate între 2.500 și 4.000 €;

Medic primar / cu experiență: nu există un minim fix general, venitul mediu variind între 3.500 și peste 6.000 € lunar.

Diferențele salariale sunt determinate de orașul în care activează medicul, tipul de spital și experiența acumulată. Medicii din Sofia și din spitalele mari universitare sau private pot obține venituri semnificativ mai mari decât colegii lor din orașe mai mici sau din spitale regionale.

Acest clasament reflectă nivelul general de salarizare pentru medici, incluzând rezidenți, specialiști și primari, cu valorile nete lunare estimate.