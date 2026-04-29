Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) din Republica Moldova a aprobat un set de reglementări esențiale menite să consolideze securitatea aprovizionării cu gaze naturale în Republica Moldova pentru sezonul rece 2026–2027. Decizia vizează atât stabilitatea pieței energetice, cât și protecția consumatorilor în fața eventualelor fluctuații de preț.

Conform hotărârii adoptate, toți furnizorii activi pe piața gazelor naturale vor avea obligația de a constitui rezerve până la data de 1 noiembrie 2026. Volumul total stabilit de ANRE este de 140 354,871 mii metri cubi, echivalentul a 1 481 873,749 MWh.

Această măsură este fundamentată pe prevederile Legii nr. 108/2016 privind gazele naturale și pe analiza datelor operaționale furnizate de operatorii din sectorul energetic. Scopul principal este asigurarea continuității livrărilor în perioadele de consum ridicat.

Potrivit ANRE, constituirea acestor stocuri are un rol esențial în prevenirea dezechilibrelor de pe piață și în limitarea impactului unor posibile creșteri bruște ale prețurilor la gaze naturale. Astfel, autoritățile urmăresc menținerea unui cadru predictibil și stabil pentru consumatori și operatori.

Distribuția obligațiilor de stocare este realizată proporțional cu cota de piață a fiecărui furnizor. Cea mai mare responsabilitate revine companiei Energocom, care va trebui să asigure 134 520,9 mii metri cubi de gaze naturale.

Furnizorii incluși în mecanismul de constituire a stocurilor vor fi obligați să transmită până la 15 noiembrie 2026 rapoarte detaliate către ANRE. Acestea vor include informații privind:

cantitățile de gaze stocate

modalitățile de constituire și achiziție

rutele de transport și livrare

documente care confirmă rezervarea capacităților logistice

Aceste cerințe sunt introduse pentru a asigura transparență totală și o monitorizare eficientă a pieței gazelor naturale.

În cadrul deciziei, ANRE a stabilit separat și volumul de gaze necesar pentru regiunea transnistreană, ținând cont de particularitățile de consum și de aprovizionare. Această abordare are ca scop menținerea echilibrului sistemului energetic național și prevenirea eventualelor întreruperi în alimentare.

Prin aceste măsuri, autoritățile își propun consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și creșterea rezilienței sistemului în fața riscurilor externe și a volatilității pieței internaționale a gazelor.

Decizia ANRE reflectă o strategie preventivă, orientată spre planificare riguroasă, transparență și responsabilitate în gestionarea resurselor energetice esențiale pentru sezonul rece.