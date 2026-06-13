Regula „100 minus vârsta” care îi ajută pe investitori. Dan Sulică explică cum ar trebui împărțiți banii după 30, 40 sau 50 de ani

Cât din economii ar trebui investite în acțiuni și cât în instrumente mai sigure? Este una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le pun românii care vor să investească. În cadrul podcastului „Banii Vorbesc”, Dan Sulică a explicat una dintre cele mai cunoscute reguli utilizate în investiții și a arătat cum se modifică profilul de risc pe măsură ce înaintează în vârstă.

În lumea investițiilor există o regulă simplă folosită de mulți investitori pentru a determina cât de mare ar trebui să fie expunerea pe active cu risc ridicat.

Principiul este cunoscut drept regula „100 minus vârsta”. Potrivit acesteia, procentul rezultat reprezintă ponderea care poate fi alocată investițiilor în acțiuni, iar restul poate fi direcționat către instrumente mai conservatoare.

Astfel, o persoană de 30 de ani ar putea avea aproximativ 70% din portofoliu în acțiuni, în timp ce cineva de 50 de ani ar putea coborî la aproximativ 50%.

Dan Sulică a explicat însă că regula trebuie privită ca un punct de plecare și nu ca o formulă rigidă.

„Având un timp foarte lung la dispoziție, îți poți accepta un nivel de risc mai mare. Te poți duce pe o parte mai importantă în acțiuni, să zicem 70-80%.”

Potrivit acestuia, timpul rămas până la atingerea obiectivului financiar este unul dintre cei mai importanți factori care trebuie luați în calcul.

Specialistul explică faptul că, pe măsură ce o persoană se apropie de pensionare, capacitatea de a recupera eventualele pierderi provocate de scăderile bursiere devine mai redusă.

Dacă un investitor de 25 sau 30 de ani poate aștepta ani întregi pentru revenirea piețelor, situația este diferită pentru cineva care are nevoie de bani în următorii ani.

Din acest motiv, portofoliile tind să devină mai prudente odată cu trecerea timpului.

Acțiunile rămân importante pentru protecția împotriva inflației și pentru creșterea capitalului, însă o parte mai mare din bani poate fi orientată către obligațiuni, titluri de stat, depozite sau alte active considerate mai stabile.

Dan Sulică atrage atenția că nu vârsta este singurul criteriu important. La fel de mult contează toleranța psihologică la risc.

În opinia sa, mulți investitori aleg portofolii agresive în perioadele de creștere ale piețelor, dar își pierd încrederea atunci când apar corecții.

„Riscul este văzut în investiții ca un lucru rău. (…) Riscul rezonabil, asumat, cunoscut, este un lucru bun. Pentru că de multe ori instrumentele astea care au un risc rezonabil sunt cele care aduc profituri cele mai mari.”

Expertul spune că o strategie bună este cea pe care investitorul o poate respecta și în perioadele dificile, nu doar atunci când piețele cresc.

Una dintre temerile frecvente este că investițiile ar trebui începute foarte devreme și că după 40 sau 50 de ani este prea târziu pentru a construi un portofoliu.

Dan Sulică respinge această idee și consideră că fiecare etapă a vieții oferă oportunități diferite.

Chiar dacă avantajul timpului este mai redus, investitorii maturi pot beneficia de venituri mai mari, de o capacitate mai mare de economisire și de o disciplină financiară mai bună.

În plus, obiectivul nu este întotdeauna acumularea unei averi uriașe, ci protejarea economiilor împotriva inflației și obținerea unor venituri suplimentare pe termen lung.

În final, Dan Sulică a subliniat că succesul pe termen lung nu depinde de găsirea unei formule magice de alocare a activelor.

În primii ani, factorul care influențează cel mai mult creșterea portofoliului este disciplina de a investi constant.

„Nu randamentele te vor face mai bogat. Nu ele îți vor crește portofoliu în primii ani, în primii cinci, șapte, opt ani, nu, ci investițiile, banii noi cu care tu vii în fiecare lună.”

Potrivit specialistului, un portofoliu echilibrat, adaptat vârstei și obiectivelor personale, combinat cu investiții regulate, poate fi mai eficient decât încercarea de a anticipa permanent evoluția piețelor.