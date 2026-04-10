Grupul energetic OMV, acționarul majoritar al OMV Petrom, a anunțat vineri, 10 aprilie 2026, o schimbare istorică la nivelul conducerii executive.

Emma Delaney, de origine irlandeză, a fost numită în funcția de director general, devenind astfel prima femeie care va asigura conducerea companiei listate la bursa de la Viena.

Această decizie marchează un punct de cotitură pentru gigantul austriac, Delaney urmând să îi urmeze actualului CEO, Alfred Stern.

Conform comunicatului oficial emis de OMV, Delaney a fost desemnată drept „cea mai bună candidată în urma procesului internaţional de selecţie”. Reprezentanții grupului au subliniat că experiența sa profesională vastă a fost factorul determinant în această alegere.

Mandatul noii directoare va începe la data de 1 septembrie și va avea o durată inițială de trei ani, existând posibilitatea unei prelungiri de încă doi ani, dacă ambele părți vor cădea de acord în acest sens.

Deși numirea este oficială, ea necesită validarea formală a consiliului de supraveghere al OMV în cadrul următoarei ședințe.

Emma Delaney „va deveni prima femeie CEO din istoria OMV, oferind companiei o vizibilitate internaţională şi mai mare”, a afirmat Edith Hlawati.

„Emma Delaney este o candidată remarcabilă și foarte bine calificată pentru poziția de CEO. Ea îndeplinește toate condițiile pentru a conduce OMV cu succes, bazându-se pe vasta sa experiență în industrie și management”, a spus Feldmann.

În prezent, Emma Delaney ocupă o poziție de vârf în cadrul grupului britanic BP, unde coordonează o divizie globală cu peste 50.000 de angajați. Trecerea sa la conducerea OMV vine într-un moment critic, în care industria trebuie să navigheze prin provocările tranziției energetice.

Ea preia ștafeta de la Alfred Stern, care a condus compania din 2021, o perioadă marcată de volatilitatea pieței gazelor și a petrolului.

Această numire aliniază OMV unei tendințe restrânse la nivel global, unde tot mai multe femei încep să ocupe funcții de CEO în sectorul energetic, alăturându-se unor lideri precum Meg O’Neill (BP) sau Vicki Hollub (Occidental Petroleum).

Pentru piața locală, schimbarea este deosebit de relevantă, având în vedere că OMV controlează peste 51% din acțiunile OMV Petrom, cel mai important jucător de pe piața energetică din România.