Proiecte eoliene majore intră în execuție
OMV Petrom, împreună cu RNV Infrastructure, a decis demararea lucrărilor pentru trei proiecte eoliene, cu o capacitate instalată totală de circa 300 MW. Decizia finală de investiție a fost deja adoptată, iar proiectele au toate avizele necesare.
Energia produsă ar urma să fie livrată etapizat, începând cu prima jumătate a anului 2027, marcând o etapă concretă în dezvoltarea portofoliului de energie verde.
Strategia OMV Petrom: ținte ambițioase pentru 2030
Reprezentanții companiei subliniază că aceste investiții fac parte dintr-un plan amplu de extindere în zona regenerabilelor.
“Obiectivul OMV Petrom pentru 2030 este să avem mai mult de 2,5 GW capacitate instalată în proiecte de energie regenerabilă, împreună cu partenerii. Am construit un portofoliu de proiecte de solar, eolian şi hidro, care ne oferă opţiunile necesare pentru a atinge acest obiectiv. Avansăm ferm de la faza de proiect la execuţie şi producţie: avem deja 70 MW în operare şi peste 1.100 MW în dezvoltare – inclusiv cei 300 MW în eolian. Lucrările de construcţie şi livrările de echipamente sunt în desfăşurare pe mai multe proiecte”, a declarat Franck Neel, membru al Directoratului responsabil pentru Gaze & Energie.
Unde sunt dezvoltate noile parcuri eoliene
Investițiile sunt parte a unei tranzacții finalizate în 2024, prin care OMV Petrom a preluat 50% din mai multe proiecte dezvoltate de RNV Infrastructure prin Electrocentrale Borzești.
Proiectele vizate includ:
- Gura Văii (Bacău) – 50 MW
- Podu Turcului (Bacău) – 100 MW
- Poiana (Galați) – 155 MW
Un al patrulea proiect, de mare amploare, în județul Galați (657 MW), se află încă în faza de analiză, fără decizie finală de investiție.
OMV Petrom, un actor strategic în energie
Compania rămâne unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul energetic din România. În 2025, producția totală de hidrocarburi a grupului a fost de aproximativ 38 milioane bep.
În același timp, compania operează:
- o rafinărie cu o capacitate de 4,5 milioane tone anual
- o centrală pe gaze de 860 MW
- aproximativ 780 de stații de distribuție în regiune
Structura acționariatului și contribuția la buget
OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București, cu un free-float de 28,1%. Acționarii români controlează circa 45% din companie, inclusiv statul român, cu 20,7%.
Grupul austriac OMV deține pachetul majoritar, de 51,2%.
În perioada 2005–2025, compania a contribuit la bugetul de stat cu peste 48 de miliarde de euro sub formă de taxe, impozite și dividende.
Schimbare istorică la conducerea OMV
În paralel cu investițiile în energie verde, grupul OMV trece printr-o schimbare majoră de leadership.
Emma Delaney a fost desemnată CEO al OMV, devenind prima femeie care ocupă această funcție în cadrul companiei. Ea îl va înlocui pe Alfred Stern, al cărui mandat se încheie la 31 august.
Numirea va intra în vigoare de la 1 septembrie, pentru un mandat inițial de trei ani.
„Cu Emma Delaney, dobândim o renumită directoare internațională din sectorul energetic, care va consolida și mai mult OMV, oferindu-i un nou impuls într-o perioadă de transformare profundă. Datorită expertizei sale profesionale și vastei experiențe internaționale, ea a ieșit în evidență ca fiind candidata preferată în urma procesului de căutare, în care ne-a impresionat și prin personalitatea sa”, a declarat Lutz Feldmann.
Acesta a transmis și un mesaj de mulțumire pentru actualul CEO:
„Consiliul de Supraveghere dorește, de asemenea, să îi mulțumească încă de pe acum lui Alfred Stern pentru cooperarea de încredere și pentru direcția strategică și implementarea sub conducerea sa, având ca scop viitorul OMV. Îi urăm tot binele pentru viitor, odată ce mandatul său se încheie conform planificării.”
