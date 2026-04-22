OMV Petrom, împreună cu RNV Infrastructure, a decis demararea lucrărilor pentru trei proiecte eoliene, cu o capacitate instalată totală de circa 300 MW. Decizia finală de investiție a fost deja adoptată, iar proiectele au toate avizele necesare.

Energia produsă ar urma să fie livrată etapizat, începând cu prima jumătate a anului 2027, marcând o etapă concretă în dezvoltarea portofoliului de energie verde.

Reprezentanții companiei subliniază că aceste investiții fac parte dintr-un plan amplu de extindere în zona regenerabilelor.

Investițiile sunt parte a unei tranzacții finalizate în 2024, prin care OMV Petrom a preluat 50% din mai multe proiecte dezvoltate de RNV Infrastructure prin Electrocentrale Borzești.

Proiectele vizate includ:

Gura Văii (Bacău) – 50 MW

Podu Turcului (Bacău) – 100 MW

Poiana (Galați) – 155 MW

Un al patrulea proiect, de mare amploare, în județul Galați (657 MW), se află încă în faza de analiză, fără decizie finală de investiție.

Compania rămâne unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul energetic din România. În 2025, producția totală de hidrocarburi a grupului a fost de aproximativ 38 milioane bep.

În același timp, compania operează:

o rafinărie cu o capacitate de 4,5 milioane tone anual

o centrală pe gaze de 860 MW

aproximativ 780 de stații de distribuție în regiune

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București, cu un free-float de 28,1%. Acționarii români controlează circa 45% din companie, inclusiv statul român, cu 20,7%.

Grupul austriac OMV deține pachetul majoritar, de 51,2%.

În perioada 2005–2025, compania a contribuit la bugetul de stat cu peste 48 de miliarde de euro sub formă de taxe, impozite și dividende.

În paralel cu investițiile în energie verde, grupul OMV trece printr-o schimbare majoră de leadership.

Emma Delaney a fost desemnată CEO al OMV, devenind prima femeie care ocupă această funcție în cadrul companiei. Ea îl va înlocui pe Alfred Stern, al cărui mandat se încheie la 31 august.

Numirea va intra în vigoare de la 1 septembrie, pentru un mandat inițial de trei ani.

„Cu Emma Delaney, dobândim o renumită directoare internațională din sectorul energetic, care va consolida și mai mult OMV, oferindu-i un nou impuls într-o perioadă de transformare profundă. Datorită expertizei sale profesionale și vastei experiențe internaționale, ea a ieșit în evidență ca fiind candidata preferată în urma procesului de căutare, în care ne-a impresionat și prin personalitatea sa”, a declarat Lutz Feldmann.

Acesta a transmis și un mesaj de mulțumire pentru actualul CEO: