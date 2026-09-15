Semnal din datele BNR. Rezervele României acoperă mai puțin din datorie și importuri

Rezervele României asigură un grad mai redus de acoperire a datoriei externe pe termen scurt și a importurilor față de sfârșitul anului trecut, potrivit celor mai recente date ale Băncii Naționale a României. La 31 iulie 2026, rezervele valutare ale BNR acopereau 91,4% din datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală, față de 104,4% la finalul lui 2025. În același timp, rezervele internaționale ale României, care includ valuta și aurul, reprezentau echivalentul a 5,7 luni de importuri de bunuri și servicii, în scădere de la 6 luni.

BNR arată că gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare a fost de 91,4% la 31 iulie 2026.

Indicatorul a înregistrat o scădere importantă față de sfârșitul anului trecut. La 31 decembrie 2025, acesta se situa la 104,4%, ceea ce înseamnă o reducere de 13 puncte procentuale în primele șapte luni din 2026.

Practic, indicatorul a trecut sub nivelul de 100%, după ce la sfârșitul anului trecut rezervele valutare depășeau valoarea datoriei externe pe termen scurt calculată la valoarea reziduală.

BNR precizează că acest indicator este determinat ca raport între rezervele valutare ale băncii centrale și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală.

În această categorie intră soldul datoriei externe pe termen scurt, la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung care ajung la scadență în următoarele 12 luni.

Un alt indicator calculat în funcție de rezerve a scăzut față de sfârșitul anului 2025.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii era de 5,7 luni la 31 iulie 2026, comparativ cu 6 luni la 31 decembrie 2025.

În acest caz, BNR ia în calcul rezervele internaționale ale României, respectiv valuta și aurul, și le raportează la importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.

Astfel, rezervele internaționale existente la sfârșitul lunii iulie reprezentau echivalentul a 5,7 luni de importuri, față de echivalentul a 6 luni la sfârșitul anului trecut.