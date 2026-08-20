Ajutor de 200 de euro pentru elevi și studenți. Banii se acordă în 2026. Cine beneficiază

Un număr de 2.339 de elevi și studenți vor beneficia în 2026 de sprijinul acordat prin programul „Euro 200” pentru achiziționarea unui calculator. Guvernul a anunțat calendarul pentru eliberarea bonurilor valorice și perioada în care beneficiarii vor putea cumpăra echipamentele. Programul se adresează tinerilor de până la 26 de ani proveniți din familii cu venituri reduse.

Programul „Euro 200”, derulat în baza Legii nr. 269/2004, continuă și în acest an. Sprijinul financiar este echivalentul în lei al sumei de 200 de euro și este destinat cumpărării unui calculator.

O condiție importantă este că ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Programul este destinat elevilor și studenților cu vârsta de până la 26 de ani, proveniți din familii cu venituri reduse.

Pentru ediția din acest an, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista persoanelor eligibile, astfel că beneficiarii pot trece la următoarea etapă a programului.

Prima perioadă importantă din calendar începe pe 31 august. Bonurile valorice vor fi eliberate până pe 11 septembrie.

Ulterior, beneficiarii le vor putea utiliza pentru achiziționarea echipamentelor în perioada 7 septembrie – 16 octombrie.

Prin urmare, cele două etape se suprapun pentru câteva zile, însă cumpărarea calculatorului se poate face numai după obținerea bonului valoric.

Măsura este destinată elevilor și studenților care îndeplinesc condițiile prevăzute de program, inclusiv criteriul de vârstă și cel referitor la situația financiară a familiei.

Ajutorul nu este acordat sub forma unei sume de bani care poate fi utilizată în orice scop, ci este destinat exclusiv achiziționării unui calculator.

Beneficiarii incluși pe lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării trebuie să respecte calendarul stabilit pentru obținerea bonurilor și cumpărarea echipamentelor.

„Euro 200” nu este o măsură introdusă în 2026. Programul funcționează în baza Legii nr. 269/2004 și a fost creat pentru a sprijini accesul la calculatoare al elevilor și studenților proveniți din familii cu venituri reduse.

Pentru ediția din acest an, etapa efectivă de acordare a sprijinului începe la sfârșitul lunii august, odată cu eliberarea bonurilor valorice, iar achizițiile vor putea fi făcute până la jumătatea lunii octombrie.