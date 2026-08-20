Ajutor de 200 de euro pentru elevi și studenți. Banii se acordă în 2026. Cine beneficiază
SURSA FOTO: Dreamstime - Guvernul României
Un număr de 2.339 de elevi și studenți vor beneficia în 2026 de sprijinul acordat prin programul „Euro 200” pentru achiziționarea unui calculator. Guvernul a anunțat calendarul pentru eliberarea bonurilor valorice și perioada în care beneficiarii vor putea cumpăra echipamentele. Programul se adresează tinerilor de până la 26 de ani proveniți din familii cu venituri reduse.
Ajutor de 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator
Programul „Euro 200”, derulat în baza Legii nr. 269/2004, continuă și în acest an. Sprijinul financiar este echivalentul în lei al sumei de 200 de euro și este destinat cumpărării unui calculator.
O condiție importantă este că ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Programul este destinat elevilor și studenților cu vârsta de până la 26 de ani, proveniți din familii cu venituri reduse.
Pentru ediția din acest an, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lista persoanelor eligibile, astfel că beneficiarii pot trece la următoarea etapă a programului.
Bonurile valorice vor fi eliberate începând cu 31 august
Prima perioadă importantă din calendar începe pe 31 august. Bonurile valorice vor fi eliberate până pe 11 septembrie.
Ulterior, beneficiarii le vor putea utiliza pentru achiziționarea echipamentelor în perioada 7 septembrie – 16 octombrie.
Prin urmare, cele două etape se suprapun pentru câteva zile, însă cumpărarea calculatorului se poate face numai după obținerea bonului valoric.
Cine poate primi sprijinul prin programul „Euro 200”
Măsura este destinată elevilor și studenților care îndeplinesc condițiile prevăzute de program, inclusiv criteriul de vârstă și cel referitor la situația financiară a familiei.
Ajutorul nu este acordat sub forma unei sume de bani care poate fi utilizată în orice scop, ci este destinat exclusiv achiziționării unui calculator.
Beneficiarii incluși pe lista aprobată de Ministerul Educației și Cercetării trebuie să respecte calendarul stabilit pentru obținerea bonurilor și cumpărarea echipamentelor.
Programul funcționează în baza unei legi adoptate în 2004
„Euro 200” nu este o măsură introdusă în 2026. Programul funcționează în baza Legii nr. 269/2004 și a fost creat pentru a sprijini accesul la calculatoare al elevilor și studenților proveniți din familii cu venituri reduse.
Pentru ediția din acest an, etapa efectivă de acordare a sprijinului începe la sfârșitul lunii august, odată cu eliberarea bonurilor valorice, iar achizițiile vor putea fi făcute până la jumătatea lunii octombrie.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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